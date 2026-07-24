Sénégal: L'ASFA vise un cinquième titre national face à Jambars XV, dimanche

Dakar — L'Association sportive des Forces armées (ASFA) opposée à Jambars XV en finale du championnat du Sénégal de rugby à XV, va tenter de décrocher un quatrième sacre consécutif, coïncidant avec le cinquième titre national, dimanche, au stade Lat Dior de Thiès.

Prévue à 16 h, cette finale va opposer deux des principales formations du rugby sénégalais.

Victorieuse des éditions 2023, 2024 et 2025, l'ASFA ambitionne de conserver sa couronne en remportant un quatrième championnat consécutif.

Le club compte déjà quatre titres nationaux à son palmarès, le premier ayant été conquis en 2021. Une victoire dimanche porterait son total à cinq sacres.

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Jambars XV, de son côté, va tenter de renouer avec le titre national, dix ans après son dernier sacre obtenu en 2016.

Le club s'était imposé sans interruption de 2008 à 2016, soit neuf championnats consécutifs, une domination inédite dans l'histoire de la compétition.

Créé en 1976, le championnat du Sénégal de rugby à XV a successivement été remporté par les Caïmans, les Marsouins, les Charognards BA 160, les Tigres du 23e BIMA, S'En Fout Le Score, les Panthères de Yoff, Jambars XV, Kirène RC et l'ASFA.

La finale de dimanche désignera le champion du Sénégal 2026 et mettra un terme à la saison nationale de rugby à XV.

Voici le palmarès du Top Sénégal :