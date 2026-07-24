Sénégal: Extension du TER - Le prolongement vers Thiès constitue la première étape du futur corridor Dakar-Tambacounda

Dakar — L'extension du Train express régional (TER) vers Thiès constitue la première étape opérationnelle du futur corridor ferroviaire à écartement standard Dakar-Tambacounda, un projet prioritaire pour les pouvoirs publics sénégalais, a déclaré, vendredi, à Dakar, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye.

"Cette extension, identifiée comme une priorité de l'Agenda de transformation Sénégal 2050 et en cohérence avec les recommandations des États généraux des transports, constitue également la première étape opérationnelle du futur corridor Dakar-Tambacounda à écartement standard", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente portant sur le financement des études d'avant-projet de l'extension du TER jusqu'à Thiès.

Après la première phase reliant Dakar à Diamniadio et l'extension en cours vers l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass, le prolongement jusqu'à Thiès donnera au TER "sa véritable dimension régionale, voire nationale", a-t-il expliqué.

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Selon M. Ndiaye, les études qui seront financées permettront de définir les caractéristiques techniques, économiques, environnementales et sociales du projet, en vue de faciliter la mobilisation des financements nécessaires à sa réalisation.

Abdoul Ahad Ndiaye a salué l'engagement de l'Agence française de développement (AFD), partenaire historique du TER, dont l'expertise, l'accompagnement technique et le soutien financier ont, selon lui, contribué à faire de cette infrastructure "une référence continentale en matière de transport ferroviaire moderne".

Il a également rendu hommage à l'Union européenne, qui participe au financement des études aux côtés de l'AFD, estimant que ce concours illustre la solidité du partenariat entre le Sénégal et ses partenaires autour du développement d'infrastructures résilientes et d'une mobilité durable.

"La signature de ce mémorandum ne constitue pas un aboutissement. Elle ouvre une nouvelle étape de notre mission ferroviaire", a insisté le ministre.

L'ambassadeur de France au Sénégal, Christine Fages, a fait observer que ce mémorandum pose les bases de la troisième phase du TER, qui devrait contribuer à désengorger l'axe Dakar-Thiès, réduire les émissions de CO₂ et renforcer la connectivité entre les pôles économiques du pays.

La représentante de l'Union européenne, Nathalie Brajard Vom, a, pour sa part, souligné que les études d'avant-projet devront permettre d'identifier les meilleures solutions techniques afin d'orienter des investissements "solides et durables" pour la réalisation de cette infrastructure.

La cérémonie a également été marquée par la présentation officielle d'une rame du TER aux couleurs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le Train express régional ayant été désigné transporteur officiel des athlètes et des délégations.