Sénégal: Saint-Louis - Des journalistes formés aux techniques rédactionnelles du changement climatique

Saint-Louis — Un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur le traitement médiatique du changement climatique et de la transition énergétique s'est ouvert, vendredi, à Saint-Louis, à l'initiative de l'Organisation à but non lucratif Citoyens actifs pour la justice sociale (CAJUST), a constaté l'APS.

Cet atelier vise à renforcer la qualité du traitement médiatique du changement climatique et de la transition énergétique.

Kader Diop, conseiller technique du directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), et Alexandre Gubert Lette, directeur exécutif Teranga Lab, vont animer cet atelier de formation de deux jours.

"Le rôle déterminant de l'information du citoyen comme un facteur de résilience et d'accompagnement des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, à l'échelle globale et locale, est essentiel", a déclaré Boubacar Seydi, chargé de projet au sein de CAJUST.

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Il a déploré certains contenus éditoriaux de médias sénégalais qui apparaissent insensibles au changement climatique, à la transition énergétique et à la promotion des énergies renouvelables en particulier.

Il signale que cet atelier se tient dans l'optique de bien outiller les journalistes sur la gouvernance climatique, la transition énergétique et la couverture médiatique de ces questions.

Boubacar Seydi a par ailleurs rappelé que Saint-Louis, en tant que pôle stratégique de la pêche artisanale, se trouve confronté à d'énormes difficultés liées aux effets dévastateurs du changement climatique.

À travers cet atelier, les participants renforceront leurs connaissances sur les enjeux climatiques et énergétiques, tout en développant des outils et des approches pour produire des contenus plus rigoureux, accessibles et à fort impact.