Afrique: Tribunal arbitral - L'audience décisive dans le litige opposant le pays à la CAF et au Maroc fixé au 8 octobre

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé, ce jeudi, la tenue d'une audience le 8 octobre 2026 à Lausanne, en Suisse, dans le cadre de la procédure engagée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Cette affaire porte sur la très controversée finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Selon le communiqué du TAS, la FSF conteste une décision de la CAF ayant déclaré le Sénégal forfait pour la finale de la CAN 2025 et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0. Enregistré le 25 mars 2026, le recours demande l'annulation de cette décision et sollicite du TAS qu'il reconnaisse officiellement le Sénégal comme vainqueur de la compétition.

Le Tribunal précise que les différentes parties ne sont pas parvenues à un accord pour une procédure accélérée. L'affaire suivra donc le calendrier habituel des procédures arbitrales. À la demande des parties, l'audience se déroulera à huis clos, sans accès au public ni aux médias.

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À l'issue de cette audience, la formation arbitrale entamera ses délibérations. Le TAS souligne toutefois qu'aucune date n'a encore été fixée pour le prononcé de la décision, qui ne sera en tout cas pas rendue le jour même de l'audience.

Dans son communiqué, le Tribunal indique également avoir constaté la circulation de nombreuses informations erronées concernant cette procédure. Il rappelle que seules les communications diffusées par ses canaux officiels font foi et que toute évolution du dossier sera annoncée exclusivement par le TAS.

Cette audience constitue une étape majeure dans un dossier qui continue d'alimenter les débats dans le football africain. La décision finale du TAS pourrait avoir des conséquences importantes sur l'issue officielle de la CAN 2025 et sur la jurisprudence en matière de contentieux sportifs internationaux.