Sénégal: Cérémonie de présentation de l'ouvrage mosaïque d'humanité

Le Musée des Civilisations Noires (MCN) a servi de cadre hier, jeudi, 23 juillet 2026, à la cérémonie de présentation et de dédicace de Mosaïque d'Humanité, le nouvel ouvrage de 285 pages du Dr Khaty Sène Mbaye, édité par les Editions LAKALITA. L'événement s'est déroulé en présence de nombreux médecins, universitaires, parents, amis, proches et amoureux de la littérature, venus témoigner leur soutien à l'autrice et psychiatre sénégalaise.

À travers cet ouvrage, Dr Khaty Sène Mbaye propose bien plus qu'un livre : une invitation à ralentir, à se recentrer sur soi et à redécouvrir la richesse de l'être humain. « Mosaïque d'Humanité est tout simplement une invitation à une balade intérieure, à une pause par rapport à tout ce qui va vite », a-t-elle expliqué lors d'un entretien accordé à la presse.

Face à une société marquée par le stress, l'anxiété et les multiples fragilités psychologiques, la psychiatre souhaite offrir aux lecteurs un espace de réflexion plutôt qu'un recueil de recettes ou de vérités toutes faites. « Ce n'est pas un livre de psychiatrie. Il ne donne ni conseils ni vérités. Il invite simplement à se poser les bonnes questions pour améliorer sa qualité de vie psychique », a-t-elle insisté.

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Le titre de l'ouvrage puise sa force dans une métaphore évocatrice. Comme une mosaïque constituée de fragments différents qui, réunis, forment une oeuvre harmonieuse, chaque individu apporte sa singularité à l'humanité. « Nous sommes autant d'êtres humains que d'individualités et pourtant nous avons besoin les uns des autres », souligne l'autrice, mettant en avant la richesse de la diversité culturelle et humaine.

Interrogée sur les relations familiales, les conflits et les tensions qui traversent les foyers, Dr Khaty Sène Mbaye estime que l'essentiel réside dans la reconnaissance de l'altérité. Selon elle, chacun doit être accepté dans sa différence afin de renforcer les liens familiaux et améliorer les relations interpersonnelles. « L'altérité, c'est admettre que l'autre est différent », rappelle-t-elle.

Forte de plus de trente années d'expérience en psychiatrie, la praticienne rappelle également que son rôle auprès de ses patients consiste avant tout à les accompagner dans leur cheminement. « Ce sont les patients qui font leur chemin de vie. Mon métier est de les accompagner », affirme-t-elle avec humilité.

Née au Sénégal et formée entre l'Afrique et l'Europe, Dr Khaty Sène Mbaye consacre sa carrière à la compréhension de l'être humain. Son parcours, nourri par la psychiatrie, la psychanalyse, la victimologie et l'étude du trauma, fait de la rencontre humaine le fil conducteur de son engagement. Dans Mosaïque d'Humanité, elle mêle réflexions personnelles et expériences cliniques pour inviter chacun à transformer ses blessures en ressources, à cultiver la résilience et à retrouver une paix intérieure durable.

À travers cette oeuvre profondément humaniste, Dr Khaty Sène Mbaye rappelle que derrière chaque fragilité se cache une formidable capacité de résilience. Un message d'espérance qui a trouvé un écho particulier auprès du public venu nombreux assister à cette cérémonie de présentation au Musée des Civilisations Noires.