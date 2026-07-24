Sénégal: Gouvernance des finances locales - L'enjeu de la fiabilité des données

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance territoriale avec le lancement de l'Observatoire des finances publiques locales. Cet outil vise à centraliser, sécuriser et diffuser des données fiables afin d'améliorer le pilotage des collectivités territoriales, de renforcer la transparence budgétaire et d'accompagner la digitalisation des recettes fiscales locales.

Le Sénégal entend combler l'un des principaux handicaps de sa décentralisation, à savoir le déficit de données fiables sur les finances des collectivités territoriales. Le lancement de l'Observatoire des finances publiques locales marque ainsi l'aboutissement d'un projet attendu depuis plusieurs années par les acteurs de la gouvernance locale.

L'objectif est de doter les collectivités territoriales, l'administration centrale, les chercheurs et les partenaires techniques d'un référentiel commun permettant d'améliorer la prise de décision et le suivi des finances locales.

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Présentant cette initiative hier, jeudi 23 juillet 2026, à Dakar, le directeur du Secteur public local, Amoro Badji, a expliqué que l'Observatoire aura pour mission de collecter, de sécuriser et de diffuser les données financières des collectivités territoriales. Il répond à une demande récurrente des élus et des administrateurs locaux, confrontés au manque de statistiques fiables pour évaluer les performances financières des communes.

L'outil repose sur une plateforme numérique intégrant un moteur de recherche offrant un accès direct aux données disponibles. Il permettra également aux institutions, aux chercheurs et aux praticiens de publier leurs études et rapports consacrés à la décentralisation. Conçu pour être interopérable avec les systèmes d'information existants, l'Observatoire sera progressivement enrichi afin de constituer une véritable base de connaissances sur les finances locales.

La digitalisation des recettes en ligne de mire

Cette réforme s'inscrit dans un chantier plus vaste de digitalisation des recettes fiscales locales. Déjà expérimentée dans certaines communes de Dakar, la plateforme devrait être déployée à plus grande échelle dès le mois de septembre. Les contribuables pourront effectuer leurs déclarations en ligne, tandis que l'administration fiscale disposera d'un accès en temps réel aux informations nécessaires à la liquidation des impôts.

Le paiement pourra ensuite être effectué directement via la plateforme grâce aux solutions de paiement électronique et de mobile money.

L'ambition est double : améliorer le recouvrement des recettes et simplifier les démarches des contribuables, tout en offrant aux collectivités une meilleure visibilité sur leurs ressources.

Des données démographiques à actualiser

Au-delà de la digitalisation, les autorités soulignent la nécessité d'améliorer la qualité des données utilisées pour le calcul des indicateurs financiers locaux. Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a déploré que les analyses reposent encore sur des données démographiques datant de 2013.

Selon lui, cette obsolescence fausse les ratios financiers et limite la pertinence des outils d'aide à la décision. Il a appelé l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) à actualiser les projections démographiques afin de mieux refléter les réalités territoriales.

Le Plateau, symbole des limites des indicateurs actuels

Pour illustrer cette problématique, Amadou Tidiane Gaye a cité le cas de la commune du Plateau, à Dakar. Souvent considérée comme l'une des collectivités les plus riches du pays au regard de ses recettes, elle supporte pourtant d'importantes charges de centralité. Chaque jour, entre 800 000 et 1,2 million de personnes y travaillent ou y transitent, alors que sa population résidente est estimée à seulement 34 600 habitants.

Cette forte pression sur les infrastructures et les services publics n'est pas prise en compte par les indicateurs actuels, ce qui conduit à une appréciation incomplète de sa situation financière.

Des transferts plus réguliers réclamés

Amadou Tidiane Gaye a également insisté sur la nécessité de rendre les ressources financières disponibles tout au long de l'année budgétaire. Il a regretté que les transferts de l'État interviennent souvent tardivement, réduisant la capacité d'exécution des collectivités à seulement quelques mois par an.

Une telle situation, a-t-il estimé, compromet la réalisation des programmes d'investissement ainsi que des engagements pris par les élus auprès des populations. Le directeur général a enfin plaidé pour davantage de flexibilité dans l'utilisation des outils numériques afin d'éviter qu'un dysfonctionnement technique ne paralyse durablement les administrations locales.

Selon lui, la réussite de cette réforme repose autant sur la qualité des données que sur une coopération renforcée entre l'État, les collectivités territoriales et les structures statistiques. Une gouvernance locale plus performante constitue ainsi un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des politiques publiques, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services de proximité.