Togo: Nouvelle sortie réussie pour le pays

Le Trésor public togolais était de retour vendredi sur le marché financier régional, avec pour objectif de lever 20 milliards de Fcfa via une émission d'Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Le résultat a largement dépassé les attentes. Les investisseurs de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) ont soumissionné à hauteur de 72 milliards, portant le taux de couverture à plus de 363 %.

Au final, le Trésor togolais a retenu 22 milliards.

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Les Obligations assimilables du Trésor sont des titres de dette publique émis par l'État sur le marché financier régional de l'UMOA, à destination des investisseurs institutionnels, banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite et fonds d'investissement.

Contrairement aux Bons du Trésor, émis sur de courtes échéances (généralement moins d'un an), les OAT sont des titres à moyen ou long terme, souvent sur des maturités de 3, 5, 7 ans voire davantage.

Concrètement, en souscrivant à une OAT, un investisseur prête de l'argent à l'État togolais pour une durée déterminée, en échange d'un taux d'intérêt fixe versé périodiquement.

À l'échéance, l'État rembourse le capital emprunté. Le terme « assimilable » signifie que ces titres peuvent être émis en plusieurs tranches successives, mais assimilées à une même ligne d'émission, ce qui facilite leur gestion et leur liquidité sur le marché secondaire.

Pour l'État, ce type d'émission permet de mobiliser des ressources sans recourir à l'endettement extérieur, en s'appuyant sur l'épargne disponible au sein de la zone UMOA. Les fonds levés servent généralement à financer les besoins budgétaires de l'État : investissements publics, infrastructures, programmes sociaux, ou encore refinancement d'une partie de la dette existante.

Le succès de cette opération, avec un taux de couverture supérieur à 363 %, traduit la confiance renouvelée des investisseurs régionaux envers la signature togolaise, dans un contexte où plusieurs pays de la zone sollicitent régulièrement ce marché pour financer leurs besoins.