Afrique: Korhogo - Les PME du Poro renforcent leurs atouts pour conquérir le marché de la ZLECAf

Tommy Korona — À l'heure où la compétitivité des produits se joue aussi sur la qualité de leur présentation, le Comité national de la Zone de libre-échange continentale africaine (CN-ZLECAf) mise sur le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises (PME) et industries (PMI) du Poro.

Plus de cinquante acteurs économiques ont participé, les 22 et 23 juillet à Korhogo, à une session de formation consacrée aux techniques d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage.

L'objectif de cette initiative est de permettre aux entreprises locales de répondre aux exigences des marchés africains en améliorant la qualité, la durabilité et la conformité de leurs emballages.

Dans un espace commercial continental en pleine expansion, l'emballage est désormais considéré comme un élément essentiel de valorisation des produits, de garantie de leur sécurité sanitaire et de différenciation sur les marchés.

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À l'ouverture des travaux, le préfet de la région du Poro, Karim Diarrassouba, a rappelé la position stratégique de cette région dans les échanges commerciaux avec les pays voisins.

Il a toutefois relevé les difficultés auxquelles font face de nombreuses entreprises locales, notamment en matière de conditionnement, d'étiquetage et de durabilité des emballages.

Selon lui, cette formation constitue une réponse concrète aux préoccupations des opérateurs économiques en leur offrant des outils adaptés pour améliorer leur compétitivité et saisir les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine.

Pendant deux jours, les participants ont été formés aux techniques modernes d'emballage, aux normes de qualité, aux exigences d'étiquetage ainsi qu'aux bonnes pratiques de conditionnement.

Ces compétences doivent leur permettre d'adapter leurs produits aux standards nationaux et internationaux, condition indispensable pour accéder durablement aux marchés africains.

La secrétaire exécutive du CN-ZLECAf, Fatoumata Fofana, a souligné que les emballages et l'étiquetage sont aujourd'hui devenus de véritables outils de compétitivité. Selon elle, l'objectif du Comité est d'accompagner les entreprises locales afin qu'elles puissent tirer pleinement profit des opportunités offertes par le marché continental.

La formation a été animée par Sanata Berthé, experte en management de la qualité et en sécurité sanitaire des aliments. À travers des modules pratiques, elle a sensibilisé les participants aux exigences techniques permettant de faire de la qualité des emballages un véritable avantage commercial.

À l'issue de la session, les participants ont salué la pertinence des enseignements reçus. Pour Soro Fousseni, président des commerçants du district des Savanes, cette initiative a permis aux opérateurs économiques de mieux comprendre le rôle stratégique des emballages et d'acquérir les bonnes pratiques pour mieux valoriser leurs produits.

À travers cette action, le CN-ZLECAf confirme sa volonté de renforcer les capacités du secteur privé local afin qu'il joue pleinement son rôle dans l'intégration économique africaine. Cette ambition s'inscrit dans la dynamique de la ZLECAf, qui regroupe 54 pays ayant ratifié l'accord, représentant un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs pour un produit intérieur brut cumulé estimé à plus de 3 400 milliards de dollars.