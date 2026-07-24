Cote d'Ivoire: Après le décès d'Émile Constant Bombet - Le Bureau politique du Pdci-Rda reporté

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a annoncé le report de la 20e réunion de son Bureau politique, initialement prévue le samedi 25 juillet 2026, à une date ultérieure.

Dans un communiqué signé le 23 juillet 2026 par le président du parti, Tidjane Thiam, la direction du Pdci-Rda explique que cette décision fait suite au décès d'Émile Constant Bombet, vice-président du parti, ancien ministre d'État, ancien ministre de l'Intérieur et coordonnateur des activités des vice-présidents.

Selon le communiqué, cette disparition « plonge notre grande famille politique dans le deuil », justifiant ainsi le report de cette importante réunion de l'instance dirigeante du parti.

La direction du Pdci-Rda invite toutefois les membres du Bureau politique à rester mobilisés en attendant la fixation d'une nouvelle date. « Nous savons pouvoir compter sur la compréhension de tous et invitons l'ensemble des membres du Bureau politique à demeurer mobilisés pour la tenue de cette importante réunion à la nouvelle date qui sera indiquée », souligne le communiqué.

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Cette décision intervient dans un contexte marqué par une vive émotion au sein du Pdci-Rda, où Émile Constant Bombet occupait une place de premier plan en tant que vice-président et figure historique du parti.

La nouvelle date de la 20e réunion du Bureau politique sera communiquée ultérieurement par la direction du parti.