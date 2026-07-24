Afrique: Administration publique africaine - Transform'Action Africa lance 18 nouveaux leaders

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), située à Abidjan-Plateau, a abrité, le mercredi 22 juillet 2026, la cérémonie de remise des attestations à la deuxième cohorte du programme Transform'Action Africa.

Il s'agit d'un programme de formation et d'accompagnement sur six mois, conçu pour les cadres des administrations publiques en Afrique francophone. Porté par l'Université Senghor, le Campus Afd et MakeSense, il vise à renforcer le leadership et l'innovation managériale pour transformer concrètement les institutions africaines.

Baptisée promotion "Afrique Émergence", cette deuxième cohorte comprend 18 bénéficiaires en provenance de 4 pays : le Cameroun, la Guinée, le Sénégal et la RDC.

Yannick Vei, secrétaire général adjoint de la Commission nationale de la Francophonie, représentant Bernice N'Guessan, secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie (Cnf) en Côte d'Ivoire, marraine de la promotion, a insisté sur l'importance de ce programme. Selon lui, il illustre l'ambition concrète de nos États à promouvoir une gouvernance publique plus performante, plus innovante et davantage tournée vers les résultats, au bénéfice des populations.

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Il a rappelé que dans un contexte marqué par des mutations profondes d'ordre institutionnel, technologique, économique et social, la modernisation de l'action publique apparaît comme une nécessité incontournable.

Pour sa part, Gaël Gbonsou, directeur du Développement et de l'Entrepreneuriat de l'Université Senghor, a mis en mission les membres de la cohorte. "Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas la fin d'un parcours mais plutôt le début d'une mission et de nouvelles responsabilités. Ces attestations délivrées ne sont pas une récompense, mais plutôt des lettres de mission pour impacter qualitativement le service public africain."

Les 18 bénéficiaires se sont montrés reconnaissants envers toutes les structures et personnalités qui ont permis le bon déroulement de cette formation en Côte d'Ivoire. Dans cet élan, ils ont eu une pensée particulière pour Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Anne Désirée Ouloto-Lamizana, ministre d'État, ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'administration.

Ils se sont engagés à être des ambassadeurs de ce programme élitiste consacré aux cadres de la fonction publique dans leurs pays respectifs.

Le programme Transform'Action Africa se déroule sur six mois. Il se décline sous forme de formation-action, d'ateliers collectifs et d'accompagnement sur le terrain. Il vise les cadres de ministères, d'institutions publiques et parapubliques, ainsi que des professionnels de la santé, de l'éducation et de l'énergie.

L'objectif : construire des leaders capables d'impulser la dynamique du changement dans une logique d'intelligence collective, et de mettre en oeuvre des projets liés à l'innovation publique.