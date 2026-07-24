Sénégal: L'astronaute français Thomas Pesquet encourage les jeunes à se lancer dans le secteur spatial

Thomas Pesquet est à Dakar. Après s'être rendu à l'Agence sénégalaise d'études spatiales, le célèbre astronaute français a donné le 23 juillet une conférence devant un parterre de jeunes passionnés. L'occasion de plaider pour les filières scientifiques et d'encourager les étudiants sénégalais à rêver en grand.

Salle comble au Théâtre national Daniel Sorano de Dakar : Thomas Pesquet y raconte l'un de ses séjours dans l'espace, à bord de la station spatiale internationale, vidéos à l'appui derrière lui, sur écran géant. « Une fusée, c'est une bombe, c'est un missile, explique-t-il au micro. C'est énormément de carburant prêt à vous catapulter dans l'espace. Donc, ça se passe quand même souvent bien, mais c'est un moment où on prend des risques ».

Après les questions-réponses, des jeunes font la queue pour des photos, ravis de leur rencontre avec l'astronaute français. « Depuis la sixième, quand j'ai découvert l'astronomie, je suis très intéressée par cela parce que ça sort de l'ordinaire, explique l'une d'entre eux. Je n'avais pas l'habitude de voir des choses comme ça, comme des planètes, des étoiles... » Un autre lance : « Ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'espoir. Le message qu'il fait passer est que c'est permis de rêver quand on vient d'une petite ville. »

« On a besoin de tous les talents en Afrique »

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Le message principal de Thomas Pesquet : renforcer les filières scientifiques et se lancer dans le domaine spatial, d'autant que le Sénégal a son agence spatiale et a déjà lancé un premier satellite. « On a besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les talents en Afrique, partout dans le monde, pour faire face aux challenges de demain, souligne le Français. Le secteur spatial, ça sert à ça, ça sert à répondre au changement climatique, ça sert à aider la société de plein de manières ».

Dernier jour à Dakar ce vendredi pour l'astronaute, avec des visites dans les universités. Entre l'Agence spatiale sénégalaise et son homologue européenne l'ESA, le partenariat existe déjà. Thomas Pesquet dit vouloir, à présent, semer des graines pour aller encore plus loin, ensemble.