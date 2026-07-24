Afrique: CAN féminine 2026 - Calendrier et résultats

24 Juillet 2026
Radio France Internationale

La CAN féminine se déroule du 26 juillet au 16 août à Rabat et Casablanca au Maroc. La compétition accueille pour la toute première fois seize nations, réparties en quatre groupes de quatre. Au-delà du titre continental, les participantes tenteront également de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Les deux premières sélections de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.

La composition des groupes

Groupe A - Rabat : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya

Groupe B - Casablanca : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

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Groupe C - Rabat : Nigeria, Zambie, Égypte, Malawi

Groupe D - Casablanca : Ghana, Cameroun, Mali, Cap-Vert

Dimanche 26 juillet :

Algérie - Sénégal, Stade olympique de Rabat

Maroc - Kenya, Stade Moulay El Hassan de Rabat

Lundi 27 juillet :

Afrique du Sud - Tanzanie, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Côte d'Ivoire - Burkina Faso, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

Mardi 28 juillet :

Zambie - Égypte, Stade olympique de Rabat

Nigeria - Malawi, Stade Al Madina de Rabat

Mercredi 29 juillet :

Ghana - Cap-Vert, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Cameroun - Mali, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

Jeudi 30 juillet :

Sénégal - Kenya, Stade olympique de Rabat

Maroc - Algérie, Stade Moulay El Hassan de Rabat

Vendredi 31 juillet :

Afrique du Sud - Côte d'Ivoire, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Burkina Faso - Tanzanie, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

Samedi 1er août :

Égypte - Malawi, Stade Moulay El Hassan de Rabat

Nigeria - Zambie, Stade Al Madina de Rabat

Dimanche 2 août :

Ghana - Cameroun, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Mali - Cap-Vert, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

Lundi 3 août :

Sénégal - Maroc, Stade Moulay El Hassan de Rabat

Kenya - Algérie, Stade olympique de Rabat

Mardi 4 août :

Burkina Faso - Afrique du Sud, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Tanzanie - Côte d'Ivoire, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

Mercredi 5 août :

21h00 : Égypte - Nigeria, Stade olympique de Rabat

21h00 : Malawi - Zambie, Stade Al Madina de Rabat

Jeudi 6 août :

Mali - Ghana, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Cap-Vert - Cameroun, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

Le calendrier de la phase finale

Samedi 8 août - Quarts de finale

premier du groupe B - deuxième du groupe A, Stade Moulay Rachid de Casablanca

premier du groupe A - deuxième du groupe B, Stade Moulay El Hassan de Rabat

Dimanche 9 août - Quarts de finale

premier du groupe D - deuxième du groupe C, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

premier du groupe C - deuxième du groupe D, Stade Al Madina de Rabat

Mercredi 12 août : Demi-finales

vainqueur du quart 2 - vainqueur du quart 3, Stade olympique de Rabat

vainqueur du quart 1 - vainqueur du quart 4, Stade Moulay El Hassan de Rabat

Jeudi 13 août : Barrages pour les play-offs du Mondial 2027

perdant du quart 2 - perdant du quart 3, Stade Larbi Zaouli de Casablanca

perdant du quart 1 - perdant du quart 4, Stade Moulay Rachid de Casablanca

Samedi 15 août : Match pour la troisième place Stade olympique de Rabat

Dimanche 16 août : Finale

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