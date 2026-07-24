Afrique: CAN féminine 2026 - Calendrier et résultats

La CAN féminine se déroule du 26 juillet au 16 août à Rabat et Casablanca au Maroc. La compétition accueille pour la toute première fois seize nations, réparties en quatre groupes de quatre. Au-delà du titre continental, les participantes tenteront également de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Les deux premières sélections de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.
La composition des groupes
Groupe A - Rabat : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya
Groupe B - Casablanca : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie
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Groupe C - Rabat : Nigeria, Zambie, Égypte, Malawi
Groupe D - Casablanca : Ghana, Cameroun, Mali, Cap-Vert
Dimanche 26 juillet :
Algérie - Sénégal, Stade olympique de Rabat
Maroc - Kenya, Stade Moulay El Hassan de Rabat
Lundi 27 juillet :
Afrique du Sud - Tanzanie, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Côte d'Ivoire - Burkina Faso, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
Mardi 28 juillet :
Zambie - Égypte, Stade olympique de Rabat
Nigeria - Malawi, Stade Al Madina de Rabat
Mercredi 29 juillet :
Ghana - Cap-Vert, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Cameroun - Mali, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
Jeudi 30 juillet :
Sénégal - Kenya, Stade olympique de Rabat
Maroc - Algérie, Stade Moulay El Hassan de Rabat
Vendredi 31 juillet :
Afrique du Sud - Côte d'Ivoire, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Burkina Faso - Tanzanie, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
Samedi 1er août :
Égypte - Malawi, Stade Moulay El Hassan de Rabat
Nigeria - Zambie, Stade Al Madina de Rabat
Dimanche 2 août :
Ghana - Cameroun, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Mali - Cap-Vert, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
Lundi 3 août :
Sénégal - Maroc, Stade Moulay El Hassan de Rabat
Kenya - Algérie, Stade olympique de Rabat
Mardi 4 août :
Burkina Faso - Afrique du Sud, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Tanzanie - Côte d'Ivoire, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
Mercredi 5 août :
21h00 : Égypte - Nigeria, Stade olympique de Rabat
21h00 : Malawi - Zambie, Stade Al Madina de Rabat
Jeudi 6 août :
Mali - Ghana, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Cap-Vert - Cameroun, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
Le calendrier de la phase finale
Samedi 8 août - Quarts de finale
premier du groupe B - deuxième du groupe A, Stade Moulay Rachid de Casablanca
premier du groupe A - deuxième du groupe B, Stade Moulay El Hassan de Rabat
Dimanche 9 août - Quarts de finale
premier du groupe D - deuxième du groupe C, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
premier du groupe C - deuxième du groupe D, Stade Al Madina de Rabat
Mercredi 12 août : Demi-finales
vainqueur du quart 2 - vainqueur du quart 3, Stade olympique de Rabat
vainqueur du quart 1 - vainqueur du quart 4, Stade Moulay El Hassan de Rabat
Jeudi 13 août : Barrages pour les play-offs du Mondial 2027
perdant du quart 2 - perdant du quart 3, Stade Larbi Zaouli de Casablanca
perdant du quart 1 - perdant du quart 4, Stade Moulay Rachid de Casablanca
Samedi 15 août : Match pour la troisième place Stade olympique de Rabat
Dimanche 16 août : Finale