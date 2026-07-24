Sénégal: La 'précieuse contribution' de Maguèye Kassé au rayonnement du FESPACO saluée

Dakar — L'Agence burkinabé du cinéma et de l'audiovisuel (ABCA) a salué vendredi la "précieuse contribution de l'enseignant et critique cinématographique sénégalais Maguèye Kassé au rayonnement du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), indique une note dont l'APS a reçu copie.

Le professeur Maguèye Kassé, universitaire, critique et ancien commissaire général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), est décédé mercredi à Dakar, à l'âge de 77 ans. Présent depuis de nombreuses années à des éditions du FESPACO, Kassé y a participé à des panels, livré des conférences.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre cher ami. Son engagement et sa précieuse contribution au rayonnement du FESPACO resteront à jamais dans nos mémoires", indique l'ABCA créée il y a un an.

"Par son dévouement et sa passion pour le cinéma africain, il a marqué de nombreuses générations. Son départ laisse un grand vide au sein de la famille culturelle et cinématographique", ajoute l'agence qui adresse ses "sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu".

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Maguèye Kassé a été un des spécialistes de l'oeuvre de Sembène Ousmane, écrivain-cinéaste sénégalais, le compagnonnage, avec ce dernier, avait-il dit, dans un entretien, avait débuté au milieu des années 1970, entre un jeune thésard fougueux et un cinéaste-écrivain à la notoriété déjà établie.

Depuis, M. Kassé, président de l'Association Sembene Ousmane, oeuvre à la diffusion et à la valorisation du patrimoine cinématographique et littéraire de celui qui était familièrement appelé "l'Aîné des anciens".

Le FESPACO est la plus grande manifestation dédiée aux cinémas d'Afrique. Lancé en 1969, il sert de vitrine, de lieu de diffusion de la production cinématographique du continent et de la diaspora. Sa trentième édition est prévue du 20 au 27 mars 2027.