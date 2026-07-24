Bakel — L'adjoint au préfet du département de Bakel (est), Ngor Pouye a invité, vendredi, les Associations sportives et culturelles (ASC) à sensibiliser leurs membres contre les violences durant les Navétanes, considérés comme des moments privilégiés de mobilisation et de cohésion sociale.

"Parmi les recommandations figure en premier la lutte contre la violence dans les Navétanes et dans le sport. Pour y arriver, il convient d'organiser des séances de sensibilisation dans les quartiers, en présence de tous les membres des associations sportives et culturelles (ASC)", a notamment suggéré M. Pouye.

Il présidait le comité départemental de développement (CDD) consacré aux préparatifs du mouvement Navétanes, organisé par l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Bakel.

Appelant également les acteurs à intégrer les activités culturelles durant les Navétanes, l'autorité administrative a inventé les membres de l'ODCAV de Bakel a respecté le calendrier établi.

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"L'autre recommandation, c'est le respect du calendrier. Les activités se déroulent du 1er juillet au 31 octobre, faut tenir compte de ce délai. L'autre point concerne le nettoyage des écoles. C'est une recommandation forte, avant la rentrée des classes, chaque ASC doit nettoyer l'école de son quartier", a lancé M. Pouye.

Pour sa part le président de l'ODCAV de Bakel, Moussa Ba a rappelé que des "mesures sévères" ont été prises par le ministère des Sports et de la Jeunesse, prévoyant des sanctions allant de 4 à 5 ans, voire même l'exclusion totale des Navétanes, des ASC responsables des violences.