Sénégal: Acte 4 de la décentralisation - Touba retenue comme commune pilote (Ministre)

Touba — La commune de Touba Mosquée (centre) fait partie des municipalités pilotes retenues pour bénéficier d'un accompagnement particulier de l'État dans le cadre de l'Acte 4 de la décentralisation, a annoncé, vendredi, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana.

"Touba fait partie des mairies pilotes que nous voulons accompagner particulièrement dans le cadre de l'Acte 4 de la décentralisation", a déclaré le ministre à l'issue d'une visite à la mairie de Touba, dont une partie des locaux a été endommagée par un incendie survenu dimanche dernier.

Une dizaine de municipalités pilotes seront retenues dans chacun des pôles territoriaux afin de bénéficier d'un accompagnement renforcé dans le cadre de l'Acte 4 de la décentralisation, a précisé M. Fofana. Selon lui, Touba a été choisie en raison de sa spécificité et des défis liés à son développement.

Moussa Bala Fofana a ajouté que son département appuiera la municipalité dans plusieurs domaines, notamment la restructuration urbaine, l'accès au logement ainsi que la gestion de l'eau et de l'assainissement.

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"Depuis notre arrivée à la tête de ce ministère, nous avons développé de nouveaux plans pour nos municipalités (...). Même du point de vue architectural, nous avons conçu de nouveaux modèles de mairies intégrant les exigences de sécurité, notamment des espaces dédiés au stockage du matériel", a-t-il expliqué.

Le ministre a salué la réactivité du maire de Touba, qui, selon lui, a pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public malgré les dégâts causés par l'incendie. Il a assuré que l'État accompagnera la municipalité dans les travaux de réfection du bâtiment.

Le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, s'est, pour sa part, félicité de cette visite ministérielle, qu'il a qualifiée de marque de solidarité de l'État envers sa commune.

Il a indiqué que les services municipaux ont continué à fonctionner malgré les dommages causés par l'incendie, avant de solliciter l'appui de l'État pour la réfection du bâtiment afin de lui permettre de retrouver toutes ses capacités de fonctionnement.