Sénégal: Des formateurs insistent sur l'entreprenariat, une réponse à la forte demande d'emplois

Dakar — Des formateurs et chefs d'entreprises ont insisté, vendredi à Dakar sur l'importance de développer l'esprit d'entreprenariat chez les jeunes, en vue de répondre à la forte demande d'emplois.

Ils intervenaient lors d'une conférence publique dans le cadre des activités des 72 heures de l'Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie (ICAGI) Amadou-Makhtar-Mbow.

Ces formateurs ont animé un panel axé sur "l'économie sociale et solidaire : quel modèle d'entreprenariat pour un développement durable ?".

"Le rôle de l'Etat n'est pas d'insérer les jeunes en recherche d'emploi. Et tant qu'on va réfléchir ainsi, l'Afrique ne va pas se développer. En dehors des fonctionnaires, l'Etat ne recrute pas, alors que la demande est là", a indiqué Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, le directeur de l'ICAGI Amadou-Makhtar-Mbow.

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Insistant sur l'importance d'un tel panel pour les jeunes étudiants, M. Dieng estime que les échanges vont permettre aux étudiants, en plus des compétences acquises, de pouvoir réfléchir sur comment mettre sur pied leur propre entreprise.

Il a aussi préconisé une réforme des établissements professionnels en développant des programmes qui permettront aux étudiants de "s'insérer facilement" en entreprise et surtout de "créer leur propre société".

"Cette entreprise peut être de petite ou grande taille mais l'essentiel est de prendre des risques. Il y a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui sont des modèles de réussite et qui sont passés par des difficultés. Donc il faut leur apprendre le risque", estime le directeur de l'ICAGI.

Le directeur de l'Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie Amadou-Makhtar-Mbow a précisé, qu'en plus de l'entreprenariat, il faut beaucoup "insister sur la création d'un business plan et tant d'autres compétences qui pourront servir plus tard aux étudiants".

"Ce genre de discussions est important afin de leur dire de ne pas toujours attendre un emploi potentiel, mais plutôt d'essayer d'en créer et au-delà de leur propre personne, créer beaucoup plus d'emplois et d'impact autour d'eux", a souligné Serigne Ndank Mbaye, le vice-président chargé du transit et de la commission de transport à DP World en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

"Beaucoup de défis vont se présenter aux jeunes. Il faut profiter de toutes les opportunités de financement existantes. Il est important de connaître ses compétences, de savoir ce que l'on veut faire, d'identifier les opportunités", a affirmé M. Mbaye.

Idrissa Xavier Ndiaye, le président de l'Amicale des étudiants de l'ICAGI, s'est dit "chanceux" de rencontrer des entrepreneurs qui "partagent leur expérience."

"C'est une chance pour nous, car cela va nous guider dans nos futures démarches en tant que futurs entrepreneurs. Nous saurons désormais quoi faire et où mettre les pieds pour bâtir, nous aussi, des entreprises", a-t-il dit.