Sénégal: Saly, hôte d'un atelier sous-régional sur la transformation des budgets nationaux en leviers de développement

Dakar — Un atelier de trois jours regroupant des experts du projet "Budgétisation et institutionnalisation sensibles au dividende démographique, s'est ouvert, vendredi, à Saly (Mbour, ouest), afin de réfléchir à la manière de transformer les budgets nationaux en leviers de développement pour la jeunesse, a appris l'APS de source officielle.

"Cette rencontre de haut niveau est consacrée à l'harmonisation et à l'institutionnalisation de la budgétisation sensible au dividende démographique - BSDD -, dans le cadre d'un processus destiné à traduire les orientations politiques du continent en arbitrages budgétaires concrets en faveur du capital humain", indique un document parvenu à l'APS, reprenant des propos de la directrice régionale dudit projet, Dr Edwige Adekambi.

S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie officielle, elle a fixé le cap des échanges en rappelant avec force que l'ambition ultime de ce processus "dépasse largement la simple production technique", ajoutant que "les efforts doivent transformer les budgets nationaux en leviers de développement pour les générations futures".

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"L'atelier de Dakar s'est fixé pour ambition de franchir un palier technique crucial à travers trois objectifs majeurs, dont l'harmonisation d'un socle méthodologique commun afin de mettre fin à la fragmentation des méthodes entre les États", a souligné la directrice régionale.

Ce processus vise également à "asseoir la crédibilité collective" des travaux auprès des gouvernements et de l'Union africaine, en instaurant un mécanisme rigoureux de validation régionale et d'assurance qualité.

La rencontre doit déboucher sur "la planification" de l'action à travers "l'élaboration" de feuilles de route nationales réalistes.

Celles-ci seront dotées de responsabilités institutionnelles claires et d'un mécanisme de suivi capable d'évaluer précisément l'impact des évidences démographiques sur les choix et allocations financières, lit-on dans le document.

Le président-coordonnateur du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG), le Pr Latif Dramani, s'est réjoui de la tenue de cette activité, estimant que la présence des experts témoigne de l'engagement collectif à "renforcer les capacités nationales, à consolider les acquis du projet SWEDD+ et à promouvoir une gouvernance fondée sur des évidences scientifiques au service du développement durable de nos pays".

Le projet SWEDD+ est une initiative régionale en Afrique subsaharienne qui vise à autonomies les femmes et les adolescentes, à améliorer l'accès aux services de santé reproductive et à promouvoir l'égalité de genres.

Ce programme est soutenu par la Banque mondiale, qui se dit "pleinement engagée" aux côtés des pays SWEDD+ "pour soutenir les réformes, renforcer les capacités nationales et promouvoir des politiques fondées sur l'évidence au service d'un développement durable, inclusif et résilient".