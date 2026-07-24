Sénégal: Sagna - Un projet annonce 300 latrines pour les ménages vulnérables

Sagna (Malem Hodar) — Un projet de construction de 300 latrines familiales destinées aux ménages vulnérables a été présenté vendredi aux conseillers municipaux de la commune de Sagna, dans la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

"Nous sommes à Sagna pour présenter aux élus ce projet que nous comptons réaliser avec l'appui de nos partenaires", a déclaré Maodo Malick Youm, chef du service régional de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Kaffrine.

Il s'exprimait à l'issue d'un atelier de concertation et de partage sur l'objectif de changement de comportement en vue de la construction de 300 latrines familiales dans les villages de la commune de Sagna, dans le cadre de la méthode ATPC (Assainissement total piloté par la communauté).

Cette rencontre a été présidée par l'adjoint au sous-préfet de Sagna, Babacar Sèye, en présence du maire de la commune Ali Yama Ndao et des différents acteurs de la communauté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Youm, cet atelier visait à sensibiliser les élus sur les enjeux de l'assainissement, à obtenir leur engagement et à encourager l'inscription d'une ligne budgétaire communale en faveur du projet.

"C'est un projet soutenu par NIYEL Fellowship, qui ambitionne de mobiliser 60 millions de francs CFA pour financer la construction de 300 latrines améliorées dans 24 villages de la commune, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de l'ODD 6.2 relatifs à l'accès à un assainissement adéquat", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que, face aux contraintes budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Division régionale de l'Assainissement de Kaffrine a mis en oeuvre un plan d'action reposant sur une stratégie de diversification des sources de financement, impliquant la contribution de l'ensemble des acteurs locaux, afin de garantir un accès universel à des toilettes améliorées et durables dans la commune.

À l'issue de la rencontre, les populations ont plaidé pour que les ménages les plus démunis soient prioritaires dans la mise en oeuvre du projet.

Le maire Ali Yama Ndao a réaffirmé son engagement à accompagner sa réalisation, tandis que l'adjoint au sous-préfet de Sagna a insisté sur la nécessité d'une planification réaliste et réalisable pour en garantir le succès.