Afrique: L'audience d'attribution du vainqueur de la CAN 2025 fixée au 8 octobre prochain (TAS)

Dakar — Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé au 8 octobre prochain l'audience du procès opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) au sujet de l'attribution du trophée de la Coupe d'Afrique des nations de football, a annoncé l'instance basée à Lausanne, en Suisse.

La juridiction internationale avait été saisie par la Fédération sénégalaise de football d'une demande d'annulation de la décision de la CAF déclarant gagnante la FRMF de la CAN 2026 après avoir considéré que l'équipe sénégalaise a perdu par forfait.

Sur le terrain, l'équipe nationale du Sénégal a battu (1-0) celle du Maroc, mais la CAF a donné match perdu (0-3) en défaveur des Lions du Sénégal, s'appuyant sur le fait que certains joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre une décision de l'arbitre attribuant un pénalty au Maroc dans les ultimes moments du temps règlementaire.

Toujours est-il que le match avait pu reprendre et aller en prolongation après que l'attaquant marocain Birahim Diaz a manqué le pénalty.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'appel introduit par la FSF demande de déclarer le Sénégal vainqueur de la CAN 2025.

"Les parties ne se sont pas mises d'accord pour mettre en oeuvre une procédure accélérée. La procédure suit donc le calendrier habituel prévu par les règles du TAS. La date de l'audience est fixée après consultation des parties qui n'ont pas demandé que l'audience soit publique. Ce qui signifie qu'elle se tiendra à huis clos", a estimé le TAS dans un communiqué.

Il souligne qu'à l'issue de l'audience du 8 octobre 2026, la Formation arbitrale entamera ses délibérations.

"A ce stade, le TAS n'est pas en mesure d'indiquer quand une décision sera rendue, mais celle-ci ne sera pas prononcée le jour même de l'audience", rapporte la même source.