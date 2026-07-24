Sénégal: Lancement de Tounka Express - Une plateforme sénégalaise qui veut démocratiser le commerce numérique mondial

Une nouvelle étape dans le développement du commerce numérique vient d'être franchi avec le lancement officiel jeud 24 juillet à Dakar, de Tounka Express, une plateforme innovante conçue pour faciliter l'accès des consommateurs africains aux marchés internationaux tout en préparant l'exportation des produits locaux vers le reste du monde. Pensée « par des Africains, pour des Africains », la solution ambitionne de lever les principaux obstacles qui freinent encore le commerce électronique transfrontalier sur le continent.

Pour les cofondateurs, Aliou Soumano et Daouda Kantoa, le projet est né d'un constat simple : malgré la mondialisation des échanges, les consommateurs africains rencontrent encore d'importantes difficultés pour acheter sur les grandes plateformes internationales. Entre les contraintes logistiques, l'absence de solutions de paiement adaptées et la faible prise en compte des réalités africaines par les grandes marketplaces, l'expérience d'achat demeure souvent complexe.

Tounka Express entend répondre à ces défis grâce à une plateforme intégrée qui combine paiement, logistique et livraison. Son innovation réside notamment dans la possibilité de régler des achats internationaux via les principaux services de mobile money, tels que Wave, Orange Money et d'autres solutions locales, sans avoir besoin d'une carte bancaire internationale.

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« Notre ambition est de permettre à chaque consommateur africain d'acheter n'importe où dans le monde, comme il veut, quand il veut et de recevoir son colis sans difficulté », a expliqué Aliou Soumano. La plateforme prend en charge l'ensemble de la chaîne logistique, depuis la commande jusqu'à la livraison au Sénégal, avec un système de suivi en temps réel permettant au client de connaître chaque étape de l'acheminement de son colis.

Pour garantir cette fluidité, Tounka Express s'appuie déjà sur deux bases logistiques, installées en Chine et en France, où sont centralisés les achats effectués respectivement en Asie et en Europe avant leur acheminement vers Dakar. Les colis sont ensuite redistribués dans un réseau de points relais sécurisés grâce à un système de QR Code destiné à fiabiliser la remise des commandes.

Fruit de deux années de développement et de négociations avec plusieurs acteurs internationaux du e-commerce, la plateforme affiche également des ambitions économiques importantes. Selon Daouda Kantoa, Tounka prévoit la création de 15 emplois directs dès la première année, puis 35 la deuxième et 70 la troisième, auxquels s'ajouteront plusieurs centaines d'emplois indirects. L'entreprise anticipe également une contribution croissante aux recettes fiscales et aux cotisations sociales.

Au-delà de l'importation de produits étrangers, les fondateurs présentent cependant une vision plus large. Leur objectif est d'accompagner progressivement les artisans et commerçants sénégalais dans l'exportation de leurs produits transformés vers les marchés internationaux. Ce chantier passera notamment par un accompagnement sur les normes de qualité, le conditionnement et la formation des producteurs locaux.

En partenariat avec le 3FPT et plusieurs institutions publiques, Tounka prévoit également de former les futurs livreurs et agents de terrain afin d'améliorer la qualité du service et de professionnaliser les métiers liés à la logistique.

Choisi comme premier marché de déploiement, le Sénégal servira de point de départ avant une extension progressive dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. À travers cette initiative, Tounka Express ambitionne de contribuer à l'intégration de l'Afrique dans le commerce numérique mondial tout en valorisant le savoir-faire et les produits du continent sur les marchés internationaux.