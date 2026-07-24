Tunisie: Décès de Mohamed Meherzi, figure pionnière du journal télévisé tunisien

Le journaliste tunisien et ancien diplomate Mohamed Meherzi est décédé ce vendredi 24 juillet 2026 à l'âge de 92 ans. Il était notamment le fondateur du service de l'information de la télévision tunisienne et le premier rédacteur en chef, lecteur et présentateur des journaux télévisés.

Né le 3 septembre 1934, Mohamed Meherzi a commencé sa carrière au sein de la radio tunisienne en 1956, après avoir réussi un concours organisé par le premier gouvernement de l'Indépendance pour le recrutement d'un journaliste chargé d'exercer comme présentateur et rédacteur.

Sept ans plus tard, il rejoint l'Organisation des Nations Unies en tant que directeur du bureau d'information de l'ONU en Tunisie, où il supervise plusieurs projets dans les domaines économique, social, culturel, agricole et sanitaire.

Parallèlement, Mohamed Meherzi assure la communication en arabe, en français et en anglais lors de plusieurs conférences économiques et sociales organisées par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, dont le siège se trouve à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie.

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Il revient à la radio tunisienne en 1966, année marquée par le lancement officiel de la télévision tunisienne. Il est alors chargé de mettre en place le service de l'information de la jeune télévision. Il prend ensuite la direction du service des informations et du bulletin d'information, devenant ainsi le premier rédacteur en chef ainsi que le premier lecteur et présentateur des journaux télévisés de la Télévision tunisienne.

Il a également supervisé, conçu, présenté et produit plusieurs émissions d'information, dont « Manbar Al-Osbou » (« La tribune de la semaine »), ainsi que des programmes spéciaux consacrés aux différentes étapes de construction du nouvel État tunisien.

Mohamed Meherzi quitte ensuite la Radio Télévision tunisienne pour rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Il est nommé conseiller à l'ambassade de Tunisie à Londres et effectue également plusieurs missions politiques ponctuelles à Dublin, en Irlande, à la demande de l'ambassadeur de Tunisie à Londres.

En 1978, il rentre en Tunisie et prend la direction du service du protocole de la Ligue des États Arabes, après la décision de transférer le siège de l'organisation du Caire à Tunis. Il occupe ce poste jusqu'en 1981, avant d'être nommé par le président Habib Bourguiba ambassadeur de Tunisie au Qatar et à Bahreïn, avec résidence à Doha.

À partir de 1986, Mohamed Meherzi prend en charge le service de l'information internationale au ministère des Affaires étrangères. En 1989, il rejoint l'ambassade de Tunisie à Prague, en République tchèque, en qualité de conseiller chargé de la coopération avec les pays arabes, poste qu'il occupe jusqu'en 1994.

Avec la disparition de Mohamed Meherzi, la Tunisie perd une figure pionnière du journalisme audiovisuel et de la diplomatie tunisienne.