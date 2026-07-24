Tunisie: Sfax - Une mortalité de poissons observée sur les côtes de Louata

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un phénomène de mortalité de poissons a été constaté sur les côtes de Louata, dans la délégation de Jebiniana (gouvernorat de Sfax), où de nombreux spécimens ont été retrouvés échoués ces dernières heures.

Selon le correspondant de Diwan FM dans la région, les poissons morts appartiennent principalement aux espèces du serpent de mer et du capelan.

Les premières observations attribuent ce phénomène à la vague de chaleur et aux températures exceptionnellement élevées enregistrées ces derniers jours, dans un contexte de conditions climatiques extrêmes.

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