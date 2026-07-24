Tunisie: Canicule à Ben Arous - Des visites de terrain pour assister les personnes âgées

Une équipe conjointe relevant de la direction régionale de la santé et de la direction régionale des affaires sociales de Ben Arous a entamé, ce vendredi, une série de visites de terrain auprès des personnes âgées dans différentes zones de la région.

Cette initiative intervient en application des recommandations de la Commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, formulées lors d'une réunion tenue le 21 juillet au siège du gouvernorat de Ben Arous. Cette réunion était consacrée à l'examen des mesures à prendre pour faire face à la vague de chaleur qui sévit dans le pays et en limiter les effets sur la population.

Le directeur régional de la santé de Ben Arous, Ferhat Zahmoul, a indiqué qu'une commission spéciale chargée du suivi de la situation des personnes âgées a été mise en place. Elle regroupe des cadres paramédicaux, des travailleurs sociaux ainsi que des représentants des autorités locales.

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Cette équipe effectue des visites de suivi sur le terrain afin d'évaluer la situation des personnes âgées, de leur apporter une assistance sanitaire et un accompagnement social, notamment durant cette période marquée par une hausse importante des températures. Cette situation pourrait avoir des répercussions négatives sur la santé et les conditions sociales de cette catégorie vulnérable.

Ferhat Zahmoul a souligné que les personnes âgées sont particulièrement exposées, en période de fortes chaleurs, à plusieurs risques sanitaires, notamment la déshydratation, l'épuisement dû à la chaleur et les coups de chaleur. Il a ainsi appelé à leur accorder une attention particulière, à les sensibiliser aux bonnes pratiques permettant de prévenir ces risques et leurs complications et à leur fournir, si nécessaire, l'assistance médicale appropriée.

Un calendrier quotidien de visites a été établi en coordination avec les autorités locales. La commission s'est rendue ce vendredi auprès de plusieurs personnes âgées dans les délégations de Hammam-Lif et Ezzahra. Les visites se poursuivront auprès des autres personnes âgées inscrites sur la liste de suivi dans les différentes délégations, selon un programme quotidien établi en coordination avec les autorités locales.

À rappeler que la commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, réunie le 21 juillet sous la présidence du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Bougdid, avait recommandé de recenser les personnes âgées et les catégories vulnérables et d'assurer un suivi de leur situation sur le terrain.

La commission avait également appelé à rationaliser la consommation d'électricité dans les espaces commerciaux et de services, les administrations et les établissements publics, notamment en limitant l'éclairage inutile. Elle avait, par ailleurs, recommandé d'accorder la priorité d'approvisionnement en électricité aux infrastructures essentielles, en particulier les établissements de santé, les réservoirs et stations de pompage d'eau ainsi que les infrastructures de télécommunications.

Le renforcement de la préparation des établissements de santé, des unités de secours et de la protection civile a également été préconisé afin de garantir des interventions rapides et efficaces.