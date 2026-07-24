Angola: Le pays met en avant l'économie bleue comme levier de diversification économique

Luanda — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'importance de l'économie bleue en tant qu'outil de diversification économique, d'inclusion sociale, de sécurité alimentaire et de création d'emplois décents.

Intervenant lors de l'ouverture du segment ministériel de haut niveau de la 3e Semaine africaine de l'économie bleue, la responsable a également plaidé pour la valorisation des communautés côtières, soulignant que la mer et les eaux intérieures ne sont pas de simples ressources à exploiter, mais un patrimoine à protéger, un capital naturel à régénérer et une plateforme de développement pour les générations futures.

Esperança da Costa a expliqué que l'économie bleue s'inscrit dans la stratégie macroéconomique de l'Angola définie par le Plan national de développement 2023-2027, lequel privilégie la diversification de la structure économique nationale.

Dans ce contexte, elle a noté que l'économie bleue joue un rôle essentiel pour stimuler la production nationale et le capital humain, améliorer la productivité, renforcer le secteur privé et moderniser les infrastructures.

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La vice-présidente de la République a souligné le fait que l'Angola possède 1 650 km de littoral atlantique, ce qui en fait un pays profondément lié à la mer.

« Notre position géographique, notre histoire, notre économie et la vie de nombreuses communautés dépendent de l'équilibre entre l'utilisation productive des ressources et leur préservation », a-t-elle déclaré.

Par conséquent, a-t-elle indiqué, les autorités ont élaboré la Stratégie pour la mer de l'Angola ainsi que le Plan d'aménagement de l'espace marin ; dans ce cadre, le littoral angolais, les écosystèmes, la pêche, le transport maritime, le tourisme côtier, l'énergie, la recherche scientifique et la protection de l'environnement constituent les différentes facettes d'une vision nationale unique.

La femme politique a en outre souligné que la pêche maritime et continentale, tout comme l'agriculture durable, peuvent renforcer la sécurité alimentaire, réduire les importations, valoriser la production et générer des emplois tout au long de la chaîne de valeur.

Pour Esperança da Costa, l'économie bleue doit créer de la valeur au sein même des pays africains, et non se contenter d'exporter des matières premières, tout en favorisant des chaînes de valeur robustes, en formalisant les activités et en intégrant les femmes et les jeunes dans les secteurs d'avenir.

Dans ce contexte, la dirigeante angolaise a affirmé que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est essentielle à l'intégration économique africaine, car elle offre la possibilité de développer le commerce intra-africain de biens et services issus de l'économie bleue, en rassemblant les États membres côtiers, insulaires et enclavés.

Elle a souligné l'importance de l'économie bleue comme pont entre les territoires, un vecteur pour la circulation des produits alimentaires, de l'énergie, des services, des technologies et des connaissances.

« L'Angola occupe une position stratégique le long du corridor de l'Atlantique Sud, ce qui implique de plus grandes responsabilités pour relier l'Afrique australe, l'Afrique centrale et le golfe de Guinée aux marchés mondiaux, contribuant ainsi au renforcement des ports, des chaînes logistiques, de la connectivité régionale et de la sécurité maritime », a-t-elle noté.

S'adressant aux participants, la vice-présidente angolaise a exprimé son espoir que cet événement de haut niveau apporte des contributions substantielles à la Déclaration de Luanda, instrument politique essentiel de la Semaine africaine de l'économie bleue 2026, reflétant son point de vue selon lequel l'Afrique a besoin de mécanismes nationaux et régionaux pour un financement durable de l'économie bleue.

Selon la responsable, le continent a la responsabilité de protéger les fondements écologiques de la prospérité, car il ne peut y avoir d'économie bleue si les mers sont dégradées, si la pollution se propage et si la pêche illégale, non déclarée et non réglementée persiste, privant ainsi les populations africaines de ressources précieuses.

C'est pourquoi elle a insisté pour que la Déclaration de Luanda affirme la nécessité de systèmes de comptabilité des données bleues comme condition préalable à l'évaluation des impacts et à l'attraction des investissements.

La vice-présidente de la République d'Angola a également appelé les États membres de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les partenaires présents à adopter la Déclaration de Luanda par consensus.

« Cet instrument politique doit être perçu comme un tournant continental : il permet d'harmoniser les priorités, d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie africaine pour l'économie bleue, de mobiliser des financements et d'en faire un pilier efficace de l'Agenda 2063. »