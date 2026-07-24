Afrique: La vice-présidente angolaise souligne l'importance des océans pour le continent

Luanda — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, a déclaré vendredi à Luanda que l'Afrique considère ses océans et ses zones côtières comme un fondement essentiel de la souveraineté, de la sécurité, de la promotion de la paix et de la prospérité, ainsi que de l'intégration.

S'exprimant lors de l'ouverture du segment ministériel de haut niveau de la 3e Semaine africaine de l'économie bleue, la responsable a souligné que le continent possède d'importantes richesses minérales ainsi que la deuxième plus vaste forêt tropicale humide au monde, celle du Mayombe.

La femme politique a mis en avant le fait que l'Afrique dispose de la plus grande étendue de terres arables de la planète, représentant environ 65 % du total mondial, tout en continuant à faire face à des défis persistants liés aux conflits armés, à l'instabilité politique et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Ces défis, a noté la vice-présidente, aggravent les déplacements forcés de populations et les crises humanitaires qui continuent de retarder l'agenda du développement.

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Esperança da Costa a souligné que les océans, les mers et les eaux intérieures de l'Afrique sont soumis à une pression sans précédent, mais que le domaine maritime du continent demeure un pilier vital du développement et un socle pour les activités économiques.

Elle a affirmé que cette vision stratégique est pleinement étayée par les données macroéconomiques officielles de l'Union africaine (UA) et de la Banque africaine de développement (BAD), qui révèlent l'ampleur considérable de l'économie bleue sur le continent.

La femme politique angolaise a indiqué que la contribution actuelle de ce secteur au PIB de l'Afrique s'élève à environ 290 milliards de dollars américains, avec un objectif projeté de 576 milliards de dollars d'ici 2063.

Selon Esperança da Costa, l'impact humain de cette richesse est considérable ; le secteur emploie actuellement plus de 49 millions d'Africains, un chiffre qui devrait atteindre 57 millions d'ici la fin de la décennie et 78 millions en 2063.

« Préserver et valoriser ce patrimoine n'est pas un simple choix économique ; c'est un impératif de souveraineté et le fondement du progrès que nous devons aux générations futures », a-t-elle souligné.

La responsable a également noté que la Stratégie africaine pour l'économie bleue démontre que le continent a déjà défini sa vision, approuvé des stratégies et reconnu la valeur de ses espaces aquatiques.

Elle a plaidé pour des mécanismes de coordination, de financement et de responsabilisation qui servent les intérêts des peuples africains.

Par ailleurs, la vice-présidente angolaise a mis en lumière le rôle des océans comme système de soutien essentiel à la vie sur Terre.

Elle a souligné que les océans recouvrent environ 70 % de la surface terrestre et produisent plus de 50 % de son oxygène, en plus d'être indispensables à la régulation du climat et à la sécurité alimentaire mondiale.

Esperança da Costa a précisé que la prise de conscience de l'importance vitale de l'espace marin a conduit à la mise en place d'un modèle économique axé sur une utilisation durable : l'économie bleue.

Placé sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique », l'événement vise à définir des actions concrètes et à stimuler le développement durable des ressources marines et côtières africaines.

Organisé par le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine, l'événement comprend des panels technico-scientifiques, des forums d'investissement et un segment ministériel de haut niveau.

Tout au long de l'événement, les décideurs débattent de secteurs clés tels que la pêche et l'aquaculture durables, le tourisme côtier, le transport maritime, la modernisation des infrastructures portuaires, le développement des énergies renouvelables en mer, la recherche scientifique et la protection urgente des écosystèmes aquatiques.

Les discussions portent également sur la création de solutions de financement innovantes pour des infrastructures modernes et la préservation de l'environnement, ainsi que sur une action concertée pour lutter contre la pêche illégale et protéger les communautés côtières face au changement climatique.