Angola: L'émission d'obligations bleues conditionnée par l'approbation de la loi sur l'aménagement de l'espace maritime

Luanda — Le ministère de la Pêche et des Ressources marines a subordonné l'émission d'obligations bleues sur la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) à l'approbation, à la promulgation et à la mise en oeuvre préalables de la nouvelle loi sur l'aménagement de l'espace maritime.

Cette information a été annoncée jeudi à Luanda par la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, en marge de la Conférence sur l'économie bleue en Afrique, qui se tient depuis mercredi (22 juillet) et s'achève samedi.

La ministre a précisé que cette étape constitue la feuille de route législative que l'Exécutif doit suivre avant de pouvoir accéder aux fonds internationaux de financement durable.

S'adressant à la presse, Carmen do Sacramento Neto a indiqué que le projet de loi, qui régira la réorganisation du littoral et la délimitation des activités économiques sur le plateau continental, sera prochainement soumis à l'examen des commissions spécialisées de l'Exécutif, puis à celui de l'Assemblée nationale.

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« Le lancement de cet instrument financier écologique n'aura lieu qu'une fois la législation pleinement en vigueur, car le marché international des capitaux exige un cadre juridique solide définissant l'organisation spatiale des eaux territoriales avant d'accorder des crédits structurés », a fait valoir la ministre.

Pour la biologiste et chercheuse angolaise Adjany Costa, la mise en oeuvre de cette stratégie sectorielle, alignée sur la Stratégie nationale pour la mer (ENMA) de l'Angola et sur les orientations de la stratégie « Angola 2050 », aura un impact direct sur la reconfiguration opérationnelle des principaux ports du pays.

S'exprimant auprès de l'ANGOP, la biologiste a déclaré que le défi pour l'Exécutif angolais, d'ici la fin de l'année civile en cours, consiste à accélérer le processus législatif relatif à la loi sur l'aménagement de l'espace maritime, en veillant à ce que l'introduction de ces obligations souveraines à faible taux d'intérêt serve effectivement à capitaliser les industries de la chaîne du froid et à moderniser le cabotage maritime régional en Afrique australe.