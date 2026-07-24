Algérie: L'ambassadeur Bendjama prend part à la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur le renforcement des mécanismes de règlement pacifique des conflits

Le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York, l'ambassadeur Amar Bendjama, a participé, jeudi, à la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité, tenue dans le cadre de la présidence tournante de la République démocratique du Congo du Conseil, sous le thème : "Renforcement des mécanismes de règlement pacifique des conflits".

Dans une allocution prononcée lors de cette réunion, l'ambassadeur Bendjama a réitéré l'engagement constant de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du renforcement de la prévention des conflits, de la consolidation de l'approche du règlement pacifique et du soutien à la paix et à la sécurité aux niveaux régional et international, conformément aux dispositions du droit international ainsi qu'aux buts et principes de la Charte des Nations unies.

Face à l'aggravation des crises internationales et aux défis sécuritaires et politiques complexes sur la scène internationale, l'ambassadeur Bendjama a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de respecter pleinement et de manière cohérente les règles du droit international ainsi que les buts et principes de la Charte des Nations unies, en tête desquels le droit des peuples à l'autodétermination, loin de toute politique de deux poids, deux mesures ou de toute application sélective.

M. Bendjama a également appelé à préserver le rôle central de l'ONU, sous la direction du Secrétaire général de l'Organisation, en matière de prévention et de règlement des conflits, et à renforcer sa position en tant que cadre central pour le traitement des questions internationales et régionales.

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Dans ce contexte, il a souligné l'importance d'associer les acteurs régionaux, notamment l'Union Africaine (UA), eu égard à la connaissance approfondie qu'elle possède des spécificités du continent africain, et de sa maîtrise précise des dynamiques des conflits et de leurs causes profondes, ce qui la qualifie pour contribuer efficacement à l'élaboration de solutions pratiques et durables aux conflits régionaux et internationaux.

Au terme de la réunion, le Représentant permanent de l'Algérie a appelé à la mise en place de mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation du respect des résolutions du Conseil de sécurité par les Etats, afin d'en garantir la mise en oeuvre complète et de renforcer la capacité du Conseil à s'acquitter de sa responsabilité première de maintien de la paix et de la sécurité internationales.