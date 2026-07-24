Afrique: Un même territoire - Des cultures multiples

Parler aujourd'hui d'Aït Amira et de Sidi Bibi revient à observer un laboratoire discret mais particulièrement révélateur des profondes transformations migratoires que connaît le Maroc contemporain. Longtemps perçues comme de simples territoires agricoles spécialisés dans les cultures d'exportation, ces deux communes sont progressivement devenues des espaces d'installation, de circulation et de rencontre entre des populations venues d'horizons extrêmement divers.

L'une des conséquences les moins visibles de ces dynamiques migratoires -- et pourtant l'une des plus profondes -- concerne les transformations culturelles qu'elles produisent au sein des territoires d'accueil. Les débats publics sur la migration se concentrent généralement sur les questions d'emploi, de sécurité, de contrôle des frontières ou de régularisation administrative. Plus rarement s'intéressent-ils aux effets que l'arrivée de nouvelles populations exerce sur les pratiques sociales, les langues, les modes de vie, les identités locales ou les formes du vivre-ensemble.

Or la migration ne consiste pas uniquement en un déplacement de personnes. Elle implique également une circulation permanente des cultures. Les migrants ne transportent pas seulement leur force de travail ; ils arrivent avec leurs langues, leurs croyances religieuses, leurs habitudes alimentaires, leurs pratiques artistiques, leurs références symboliques, leurs manières d'occuper l'espace public et leurs façons de construire les relations sociales. En ce sens, toute migration constitue également un processus de transformation culturelle des sociétés qui accueillent ces populations.

Une succession de vagues migratoires

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L'histoire récente d'Aït Amira et de Sidi Bibi illustre parfaitement cette dynamique.

Au cours des quarante dernières années, ces territoires ont accueilli plusieurs vagues migratoires successives.

La première fut essentiellement marocaine. Les grandes exploitations agricoles de la plaine du Souss ont attiré des travailleurs originaires du Haut Atlas, du Moyen Atlas, du Rif, des provinces sahariennes, de Doukkala, des régions orientales ou encore du sud marocain.

A partir des années 2010, une seconde vague est venue modifier davantage la composition démographique locale : celle des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Camerounais, Nigérians ou Burkinabè se sont progressivement installés dans les exploitations agricoles, les quartiers périphériques ou les centres urbains voisins.

Plus récemment encore, une troisième évolution semble se dessiner avec l'arrivée de travailleurs bangladais recrutés dans certains secteurs agricoles, signe que les transformations géopolitiques du marché mondial du travail atteignent désormais les campagnes marocaines.

Ainsi, Aït Amira et Sidi Bibi ne sont plus seulement des territoires de production agricole ; ils deviennent progressivement des territoires de migration internationale.

Le migrant arrive aussi avec sa culture

Les espaces d'accueil sont rarement préparés à cette diversification culturelle.

Les politiques publiques s'intéressent généralement au logement, au travail ou aux procédures administratives. En revanche, les mécanismes permettant de favoriser l'intégration sociale et culturelle demeurent largement insuffisants.

Pourtant, le migrant ne transporte pas uniquement une valise de vêtements. Il transporte également ce que l'on pourrait appeler une « valise culturelle ».

Cette valise contient une langue, une mémoire collective, une cuisine, des pratiques religieuses, une musique, des manières d'habiter le quartier, d'élever les enfants ou de vivre la famille.

La migration devient ainsi un phénomène de circulation des cultures autant que des individus.

Ikram : une « petite Afrique » au coeur du Souss

Le douar Ikram constitue probablement l'exemple le plus emblématique de cette mutation.

En quelques années seulement, cette localité rurale accueille des habitants issus d'une quinzaine de nationalités.

Cette diversité nous conduit à qualifier ce territoire de « village africain », voire de «village transcontinental», tant il concentre aujourd'hui des appartenances culturelles multiples dans un espace relativement restreint.

Cette évolution est remarquable à plusieurs titres.

Traditionnellement homogène, le village devient progressivement multiculturel.

Il ne s'agit plus simplement d'une diversification démographique, mais d'une transformation profonde des interactions quotidiennes.

Une nouvelle géographie linguistique

Les changements apparaissent d'abord dans les langues parlées. Jusqu'à une période récente, la langue dominante était la tachelhit.

Avec l'arrivée successive de migrants venus d'autres régions marocaines puis d'Afrique subsaharienne, le paysage linguistique s'est profondément complexifié.

Aujourd'hui coexistent : la tachelhit ; la darija ; différentes variantes amazighes ; le wolof ; le bambara ; le français ; parfois même l'anglais.

Cette coexistence favorise l'apparition de formes inédites de communication où plusieurs langues se mélangent dans les échanges quotidiens.

On assiste ainsi à la naissance progressive d'une véritable langue sociale hybride, caractéristique des espaces migratoires.

Une pluralisation du paysage religieux

Les pratiques religieuses connaissent également une diversification. L'islam demeure largement majoritaire.

Cependant, plusieurs traditions coexistent désormais : islam malikite marocain ; confrérie tijaniyya ; confrérie mouride ; différentes sensibilités musulmanes originaires d'Afrique de l'Ouest.

A cela s'ajoutent des migrants chrétiens -- catholiques ou protestants -- ainsi que certains individus conservant des croyances traditionnelles africaines. Cette pluralisation religieuse constitue une évolution inédite dans un espace rural historiquement très homogène.

Le marché comme espace d'interculturalité

Le marché hebdomadaire d'Ikram illustre particulièrement cette transformation. A côté du traditionnel souk d'Aït Amira, un second marché s'est progressivement développé.

Son activité commence en début d'après-midi afin de s'adapter aux horaires de travail des ouvriers agricoles. A partir de la fin de journée, l'atmosphère évoque parfois certains marchés urbains ouest-africains.

Les produits proposés témoignent eux aussi de cette mondialisation locale : poissons séchés ; épices africaines ; produits tropicaux ; boissons spécifiques ; ingrédients destinés aux cuisines ouest-africaines.

Le marché devient ainsi bien davantage qu'un espace commercial. Il constitue un véritable laboratoire quotidien de la mondialisation par le bas.

Les tensions ordinaires de l'interculturalité

Toutefois, la diversité culturelle ne produit pas uniquement de l'enrichissement mutuel. Elle génère également des incompréhensions.

Certaines pratiques vestimentaires, certains comportements dans l'espace public ou certaines habitudes culturelles peuvent être interprétés différemment selon les référentiels sociaux.

Les périodes de forte visibilité religieuse -- notamment durant le Ramadan -- rendent parfois ces différences plus sensibles. Ces tensions ne sont pas exceptionnelles.

Les recherches internationales montrent qu'elles accompagnent généralement toutes les sociétés connaissant une diversification rapide de leur population.

Le sport comme espace de médiation

A l'inverse, certaines pratiques favorisent les rapprochements.

Le football en constitue l'exemple le plus visible.

Les terrains de quartier réunissent quotidiennement jeunes Marocains et Subsahariens autour d'une activité commune.

Malgré certaines tensions ponctuelles, le sport fonctionne ici comme un puissant mécanisme d'intégration.

Il construit des solidarités là où les différences linguistiques ou culturelles pourraient constituer des obstacles.

Penser autrement les campagnes marocaines

Ce que vivent aujourd'hui Aït Amira et Sidi Bibi dépasse largement le cadre local.

Ces territoires annoncent probablement l'évolution future de nombreuses régions agricoles marocaines.

Ils montrent que les campagnes ne sont plus seulement des espaces de production; elles deviennent également des espaces d'immigration, de diversité culturelle et de recomposition sociale.

Cette évolution pose de nouveaux défis aux politiques publiques.

L'intégration ne peut plus être pensée uniquement sous l'angle administratif ou économique.

Elle suppose des politiques locales favorisant l'apprentissage linguistique, la médiation interculturelle, la participation citoyenne, la scolarisation, l'accès aux services publics et la création d'espaces de dialogue entre anciens habitants et nouveaux arrivants.

Autrement dit, le véritable enjeu n'est pas seulement de gérer la migration, mais de construire les conditions d'un vivre-ensemble durable. Les expériences internationales montrent que les sociétés qui parviennent à transformer leur diversité en ressource sont généralement celles qui investissent le plus dans les politiques d'intégration, la participation locale et la reconnaissance réciproque des différentes cultures. Aït Amira et Sidi Bibi illustrent ainsi une réalité plus large : les campagnes marocaines deviennent progressivement des espaces multiculturels où se joue une part importante de l'avenir social du pays. Ce qui s'y construit aujourd'hui préfigure sans doute les nouvelles formes de coexistence qui caractériseront le Maroc de demain.