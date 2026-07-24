Tunisie: Aéroport Tunis-Carthage - Arrestation d'un étranger recherché par Interpol

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un avis de recherche international émis par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a été arrêté à l'aéroport international Tunis-Carthage par les unités spécialisées de la lutte contre les stupéfiants relevant de la Direction de la police judiciaire.

Selon les premiers éléments communiqués, l'individu, décrit par les autorités sécuritaires comme un suspect dangereux, serait lié à un réseau criminel organisé actif à l'échelle internationale dans le domaine du trafic et de la distribution de stupéfiants.

L'interpellation a été menée à la suite de renseignements sécuritaires précis ayant permis de suivre ses déplacements et de mettre en place un dispositif d'intervention. Le suspect a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport Tunis-Carthage, en provenance d'un pays étranger.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de le placer en garde à vue, en attendant la poursuite des procédures judiciaires nécessaires. Les autorités tunisiennes poursuivent également la coordination avec les instances judiciaires et internationales concernées afin de finaliser les démarches liées aux avis de recherche internationaux émis à son encontre.

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L'enquête se poursuit sous la supervision des autorités judiciaires compétentes.

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