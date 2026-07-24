Tunisie: Sfax - Huit personnes interpellées dans une affaire présumée de prostitution clandestine et de stupéfiants

Huit personnes, dont quatre hommes et quatre femmes, ont été interpellées jeudi 23 juillet à Sfax lors d'une opération menée par la brigade de la police judiciaire de Sfax-Ville dans un appartement situé au centre-ville, soupçonné d'être utilisé pour des activités de prostitution clandestine.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'intervention a été déclenchée à la suite de renseignements faisant état de l'exploitation présumée de ce logement à des fins de prostitution. Après autorisation du ministère public, les forces de l'ordre ont procédé à une descente dans l'appartement, où les personnes mises en cause ont été appréhendées.

La perquisition effectuée sur les lieux a également permis la saisie d'une quantité de stupéfiants, selon les mêmes sources.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax a ordonné le placement en garde à vue des huit suspects et l'ouverture d'une enquête pour des faits présumés de prostitution clandestine, ainsi que de détention et consommation de stupéfiants. Les intéressés seront déférés devant la justice à l'issue des procédures légales.