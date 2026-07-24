Tunisie: Poissons avariés, pertes financières - Les professionnels de Menzel Temime interpellent la STEG

Les coupures répétées d'électricité à Menzel Temime, dans le gouvernorat de Nabeul, mettent en péril l'activité des commerçants de poisson, qui dénoncent d'importantes pertes liées à la détérioration de leurs marchandises et appellent les autorités à intervenir en urgence.

Dans une déclaration à Diwan FM, plusieurs poissonniers ont lancé un appel aux autorités compétentes ainsi qu'à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), réclamant le rétablissement de l'alimentation électrique et la fin des interruptions récurrentes qui affectent la ville.

Selon eux, ces coupures, survenant à différents moments de la journée, ont entraîné une pénurie de glace, indispensable à la conservation du poisson. Faute de pouvoir maintenir la chaîne du froid, d'importantes quantités de produits se sont détériorées et sont devenues impropres à la consommation.

Les commerçants affirment avoir été contraints de détruire une partie de leurs stocks, subissant ainsi des pertes financières importantes. Ils exhortent les autorités concernées à prendre des mesures rapides afin d'éviter que cette situation ne se reproduise et ne compromette davantage leur activité.