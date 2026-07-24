Tunisie: L'Italie envoie un Canadair en renfort au pays pour lutter contre les incendies de forêt

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Face aux importants incendies de forêt qui ravagent actuellement plusieurs régions de la Tunisie, l'Italie a dépêché un avion bombardier d'eau Canadair afin de renforcer les moyens de lutte mobilisés sur le terrain, dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union européenne.

Le déploiement de l'appareil intervient à la suite d'une demande d'assistance formulée par les autorités tunisiennes auprès du Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de Bruxelles.

Le gouvernement italien, par l'intermédiaire de son Département de la Protection civile, coordonne cette opération avec le concours du Corps national des sapeurs-pompiers italiens.

L'appareil a été activé en tant que ressource rescEU-IT, le dispositif européen destiné à renforcer les capacités de réponse des États membres et des pays partenaires confrontés à des catastrophes majeures.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.