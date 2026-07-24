Tunisie: L'Italie envoie un Canadair en renfort au pays pour lutter contre les incendies de forêt

Face aux importants incendies de forêt qui ravagent actuellement plusieurs régions de la Tunisie, l'Italie a dépêché un avion bombardier d'eau Canadair afin de renforcer les moyens de lutte mobilisés sur le terrain, dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union européenne.

Le déploiement de l'appareil intervient à la suite d'une demande d'assistance formulée par les autorités tunisiennes auprès du Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de Bruxelles.

Le gouvernement italien, par l'intermédiaire de son Département de la Protection civile, coordonne cette opération avec le concours du Corps national des sapeurs-pompiers italiens.

L'appareil a été activé en tant que ressource rescEU-IT, le dispositif européen destiné à renforcer les capacités de réponse des États membres et des pays partenaires confrontés à des catastrophes majeures.