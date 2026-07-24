Tunisie: Grand Tunis - Des coupures d'électricité prévues dans ces zones ce soir

Afin de veiller à la sécurité et la pérennité du réseau électrique, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) informe qu'il pourrait être recouru à des coupures d'électricité périodiques aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2026, entre 20h00 et 23h00, de manière intermittente et selon les exigences de la situation du réseau, dans les zones suivantes :

Les Jardins de Carthage

La Marsa

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Menzah

Les Manar

Cité Ennasr

Borj Cédria

El Mourouj

Le Bardo

Tebourba -Jdeeida

Ezzahra

Hammam-Lif

La Goulette

Le Kram

Soukra

Chotrana

Sidi Frej

Le courant sera rétabli sans préavis. Il est donc recommandé de prendre les mesures de précaution nécessaires.

Cette liste n'est pas définitive et peut s'étendre à d'autres régions. De plus, la durée mentionnée ci-dessus peut être dépassée en fonction des évolutions et des impératifs d'équilibre entre la production et la consommation.

Pour signaler toute urgence ou pour obtenir plus d'informations, la STEG met à la disposition de ses clients le numéro de service suivant :71.239.222