Tunisie: Grand Tunis - Des coupures d'électricité prévues dans ces zones ce soir

Afin de veiller à la sécurité et la pérennité du réseau électrique, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) informe qu'il pourrait être recouru à des coupures d'électricité périodiques aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2026, entre 20h00 et 23h00, de manière intermittente et selon les exigences de la situation du réseau, dans les zones suivantes :
Les Jardins de Carthage
La Marsa
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Les Menzah
Les Manar
Cité Ennasr
Borj Cédria
El Mourouj
Le Bardo
Tebourba -Jdeeida
Ezzahra
Hammam-Lif
La Goulette
Le Kram
Soukra
Chotrana
Sidi Frej
Le courant sera rétabli sans préavis. Il est donc recommandé de prendre les mesures de précaution nécessaires.
Cette liste n'est pas définitive et peut s'étendre à d'autres régions. De plus, la durée mentionnée ci-dessus peut être dépassée en fonction des évolutions et des impératifs d'équilibre entre la production et la consommation.
Pour signaler toute urgence ou pour obtenir plus d'informations, la STEG met à la disposition de ses clients le numéro de service suivant :71.239.222