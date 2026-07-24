Tunisie: Canicule - L'INPT recommande des mesures urgentes dans les établissements pénitentiaires

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT) a annoncé, vendredi, avoir soumis aux autorités compétentes une série de recommandations et de propositions urgentes visant à limiter les effets de la vague de chaleur sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires.

Dans un communiqué, l'Instance a indiqué qu'elle continuera de suivre les conditions de vie des détenus et ce, dans le cadre des prérogatives que lui confère la loi.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé sa disposition à coopérer avec les autorités de tutelle afin d'améliorer les conditions de détention, surtout face à cette canicule qui frappe le pays depuis plusieurs jours.

L'INPT a, en outre, exprimé l'espoir que ses recommandations feront l'objet de l'attention requise et que des mesures seront prises dans les meilleurs délais, compte tenu du caractère exceptionnel des conditions climatiques actuelles.

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