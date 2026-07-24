Centrafrique: L'unité militaire tunisienne de transport aérien reçoit une médaille de l'ONU

Des membres des équipages de l'aviation, des techniciens ainsi que des personnels de soutien et de logistique de l'unité militaire tunisienne de transport aérien en République centrafricaine ont reçu la médaille des Nations unies, a annoncé vendredi le ministère de la Défense nationale.

La distinction a été remise jeudi à Bangui, lors d'une cérémonie organisée en hommage aux efforts de l'unité militaire tunisienne dans le cadre de la mission de stabilisation de la République centrafricaine, sous l'égide des Nations unies et au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Le vice-commandant de la force de la MINUSCA, qui a présidé la cérémonie, a salué le rôle de la mission militaire tunisienne ainsi que son engagement exceptionnel dans l'accomplissement de ses missions avec discipline et professionnalisme.

Il a notamment souligné sa contribution efficace au sauvetage de vies humaines et au renforcement de la confiance entre la mission des Nations unies et les autorités centrafricaines, faisant de l'unité tunisienne l'un des principaux piliers logistiques de la mission.

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Dans son communiqué, le ministère de la Défense nationale a également indiqué que la MINUSCA avait classé l'unité tunisienne comme la meilleure unité en termes de performance et d'efficacité parmi les dizaines d'unités militaires déployées dans le cadre de la mission.

Cette distinction constitue, selon le ministère, une reconnaissance du haut niveau de professionnalisme, de discipline et de disponibilité opérationnelle dont ont fait preuve les membres de l'unité tout au long de leur déploiement.

Au cours des six derniers mois, l'unité tunisienne a effectué près de 1.900 heures de vol, permettant d'assurer le transport de plus de 6.800 passagers et de plus de 4.300 tonnes d'équipements et de fournitures. Elle a également réalisé 10 opérations d'évacuation médicale aérienne.