Tunisie: Décisions présidentielles énergiques face à une situation exceptionnelle

Fidèle à son approche prônant, à la fois, la sagesse et la détermination dans la gestion des affaires publiques, le Président de la République a confirmé et prouvé qu'il suit l'actualité de très près, jour et nuit, voire heure par heure, afin d'être au fait de l'évolution de la situation difficile traversée par le pays au cours des dernières journées où une vague de chaleur sans précédent s'est abattue sur toutes ses régions.

En effet, loin de toute improvisation et des réactions à chaud, le Chef de l'Etat a réuni, tout récemment, lors d'une séance de travail; les responsables des différents départements concernés par l'actuelle crise ayant entraîné des coupures programmées et autres pannes à la Steg et à la Sonede, ce qui a causé des perturbations, qualifiées d'énormes et d'anormales, en approvisionnement d'eau et d'électricité.

Il faut dire que si des délestages de quelques heures étaient compréhensibles et acceptables par les citoyens, les autres interruptions dépassant les vingt-quatre heures, enregistrées dans plusieurs foyers à travers les diverses régions, sont des "phénomènes hors normes et inacceptables", selon les termes mêmes du Président de la République qui a affiché un ton catégorique en assurant que l'Etat ne "restera pas les bras croisés face à quiconque cherche à porter préjudice aux intérêts du peuple et à attiser les tensions".

Et sans y aller par quatre chemins, le Président Saïed a exigé qu'il soit mis fin, sans délai, à la situation actuelle tout en insistant sur l'obligation d'informer les citoyens suffisamment à temps et de programmer lesdites coupures, lorsqu'elles sont inévitables, à des horaires appropriés, sans oublier de rendre hommage aux efforts déployés par les unités de la Protection civile qui ont mené des interventions rapides et efficaces, en collaboration avec les structures militaires, sécuritaires et administratives pour venir à bout des feux de forêt.

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Il est utile de souligner que la Tunisie est confrontée à une situation de canicule exceptionnelle au cours de ce mois de juillet avec des températures records, dépassant souvent les 40 degrés et atteignant, parfois, les 50 degrés, ce qui a entraîné, en plus des coupures, des incendies dans plusieurs régions du pays.

En tout état de cause, l'Etat est décidé à prendre le taureau par les cornes en vue de dépasser les dernières évolutions négatives dues à des phénomènes naturels indépendants de la volonté humaine, certes, mais dont on peut éviter, un tant soit peu, les effets pour peu qu'on suive les recommandations présidentielles afin de s'en prémunir ou d'en atténuer les effets.