Tunisie: Mouna Belhaj, une artiste qui se réinvente - Parmi signes et symboles

Elle a commencé par travailler sur les signes et les symboles. L'étoile, le croissant, le poisson que nous pensions appartenir à notre proche civilisation, elle les retrouvait sur des tablettes millénaires.

Mouna a décidément, tous les talents. Elle écrit, joue, peint, sculpte, restaure, brode, tricote, dessine des meubles et interprète avec brio et talent les textes qu'elle a créés. Aujourd'hui, c'est Mouna le sculpteur que nous avons rencontrée. Cette vocation est née au détour d'un parcours buissonnier, parcours dont notre artiste a sillonné toutes les disciplines qui requéraient imagination, savoir-faire, dons manuels et créativité.

Mouna a commencé par travailler sur les signes et les symboles. L'étoile, le croissant, le poisson que nous pensions appartenir à notre proche civilisation, elle les retrouvait sur des tablettes millénaires. Et éblouie par ces découvertes, y orientait sa quête. Ayant présenté son travail à son mentor Aly Bellagha, celui-ci lui offrit un livre sur les tapis de Gafsa et de Ouedhref où elle retrouva ces symboles millénaires. Une première, puis une deuxième exposition furent inspirées de cette iconographie puissante, pour lesquelles elle interprétait ces motifs à son imaginaire.

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Entretemps, elle continuait à faire feu de tout bois, brodait, teignait les tissus, dessinait et créait des meubles dans son atelier attenant à sa demeure. Jusqu'au jour où une amie lui demanda de lui réaliser une bibliothèque. Et que Mouna, perfectionniste, souhaita décorer cette bibliothèque quelque peu anonyme à son gré, d'un panneau sculpté.

Les signes et symboles qui l'avaient toujours inspirée s'imposèrent à elle. Et finirent par devenir « le » sujet de son travail. Cette bibliothèque, dira-t-elle, a changé sa vie. Là commença le parcours de sculpteur de Mouna Belhaj, et le travail de recherche et d'approfondissement des signes et symboles puniques, amazighs, islamiques, composant une iconographie identitaire, puissante, patrimoniale, relevant de la nuit des temps.

Et qu'elle a choisi de nous restituer sous une forme artistique contemporaine.