Tunisie: ASM / Imed Ben Younes à l'oeuvre - Des ambitions certainement

Pour atteindre les objectifs fixés, en Coupe de Tunisie notamment, l'entraîneur marsois aspire à faire une bonne entame de saison.

Le Comité directeur marsois a adressé une sympathique invitation aux journalistes, très bien accueillis du reste au Stade Abdelaziz Chtioui avant l'entame de la séance d'entraînement d'avant-hier.

L'occasion pour nous de rencontrer l'entraîneur, Imed Ben Younès, afin d'évoquer avec lui les objectifs escomptés en prévision de la nouvelle saison : « Nous aspirons à atteindre les objectifs fixés par le Comité directeur marsois en faisant retrouver à l'équipe son rang habituel en championnat et aller le plus loin possible en Coupe de Tunisie.

Pourquoi pas alors jouer la finale et la gagner ? », nous a déclaré le coach marsois pour qui un détail et non des moindres est essentiel pour y parvenir : « Il est primordial de ne pas rater son départ. Ce que je promets à tout supporter marsois, c'est de se battre sur le terrain à chaque match dans la perspective de récolter le maximum de points. En somme, nous allons gérer la compétition match par match en gardant en tête les objectifs fixés qu'on ne peut atteindre sans une bonne entame ».

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« Les discussions étaient fluides »

Avant d'accepter de prendre en main l'équipe banlieusarde, Imed Ben Younes disposait déjà d'autres offres. Et même quand il avait déjà signé son contrat avec l'ASM, le directeur sportif du CSS a voulu l'embaucher. Sauf que Imed Ben Younes a trouvé son compte à La Marsa où il se plaît, et pour cause : « Les responsables marsois savent ce qu'ils veulent.

Ils sont venus me voir avec un projet sportif intéressant, deux jours à peine après la fin de la saison écoulée, à Hammamet où j'étais en stage CAF A. Et à vrai dire, les discussions étaient fluides. Les objectifs escomptés sont réalisables, vu que l'équipe a fait deux bonnes saisons : un premier exercice à l'issue duquel elle a retrouvé sa place parmi l'élite et une deuxième saison au terme de laquelle elle a présenté un visage fort respectable.

Je remercie, d'ailleurs, mon prédécesseur Ameur Derbal pour le travail qu'il a accompli », Et le coach banlieusard d'ajouter : « En football, je crois en une chose : une équipe qui travaille avec sérieux et abnégation atteint 90 % de ses objectifs ».

« Ne pas jouer pour le maintien »

D'ores et déjà, l'ASM a assuré un maintien confortable la saison écoulée. Imed Ben Younes en est conscient : « Nous n'allons pas jouer pour le maintien la saison prochaine, mais rester bien loin de la zone rouge ».

En d'autres termes, si l'ASM veut retrouver son rang habituel en championnat, c'est celui d'outsider. Une équipe de milieu du tableau qui aspirera à coller au maximum au peloton de tête.

Et à vrai dire, toutes les conditions sont déjà réunies pour atteindre les objectifs fixés, à commencer par les recrutements effectués : « Il y a une confiance totale entre le comité directeur et moi. Les recrutements déjà effectués sont conformes aux besoins ciblés et après concertation. Cela sera aussi le cas pour les recrutements qui suivront. En ce qui concerne le groupe, je connais une bonne partie des joueurs. J'ai entraîné certains d'entre eux par le passé ».

Et Imed Ben Younes de conclure : « Pour moi, c'est un challenge personnel, celui d'entraîner un grand club de la trempe de l'AS Marsa en travaillant avec des responsables motivés pour réussir une bonne saison et soutenus par des supporters présents à chaque séance d'entraînement ».