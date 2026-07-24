Tunisie: CAB - On se met au régime...

Les Cabistes vont collaborer avec une nutritionniste pour suivre la santé alimentaire de leurs joueurs.

Le nouveau comité provisoire ne se contente pas de gérer les affaires courantes même s'il n'est là que pour une durée limitée. En effet, il vient d'apporter sa « touche » en organisant une visite au cabinet du Dr Nour Ben Fatma, nutritionniste, avec pour but d'offrir aux Cabistes une alimentation saine et équilibrée qui sied aux sportifs (aux footballeurs, en l'occurrence).

Il va falloir désormais se surveiller davantage sur le plan physique. Ledit cabinet est équipé, suivant une source proche du Club, du matériel nécessaire pour contrôler la santé alimentaire des joueurs. Il s'agit d'une belle entrée en matière de la part des nouveaux responsables cabistes. Au CAB, on se met, en quelque sorte, à une hygiène alimentaire.

Critères de choix du staff technique ?

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Les membres du staff technique n'ont pas été choisis selon le degré d'affinité avec l'entraîneur et encore moins avec le comité directeur provisoire, selon Mohamed Azaiez lui-même. « Le choix s'est effectué suivant les compétences », rappelle le coach cabiste.

Et d'ajouter : « En outre, Sofien Ghanem et Haythem Mezzi ont évolué au CAB et ont fait leurs preuves en tant que techniciens à la Stir de Zarzouna ainsi que dans d'autres clubs. Ils ont acquis de l'expérience au fil des années ». Voilà pour les détracteurs!

Félicitations au voisin béjaois !

Le comité du CAB vient d'adresser à l'OB ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de son 97e anniversaire. Il lui souhaite, dans le même message, beaucoup de réussite dans sa vie sportive ! Les responsables bizertins ont émis également le voeu de voir les relations d'amitié entre les deux grands clubs du Nord se consolider davantage. Le récent passage du latéral gauche cabiste, Youssef Azib, dans les rangs des « Cigognes », confirme parfaitement cette tendance.

Zied Zayoud, directeur technique ?!

La rumeur se fait de plus en plus insistante dans l'entourage du club : Zied Zayoud serait le prochain directeur technique des jeunes. Seulement, cette information qui circule ne semble pas être du goût de bon nombre de supporters cabistes qui seraient opposés à son retour au CAB, car ils se rappellent encore son départ précipité pour un autre club alors que le club nordiste avait besoin de ses services...