Tunisie: Maher Kanzari, l'entraîneur surprise du CA - L'homme de la situation ?

Technicien réputé pour son style proactif avec cet alliage de possession et d'intensité dans le jeu, le néo-coach clubiste devra, cependant, adapter son système et ses préférences aux forces de ses joueurs plutôt que l'inverse.

Maher Kanzari débarque donc au Club Africain dans un contexte quelque peu tendu après les départs de cinq cadres de l'équipe, Moataz Zemzemi, Taoufik Cherifi, Oussema Shili, Hamza Ben Abda et Firas Chaouat, suivis du tout dernier coup de théâtre sur le banc avec Faouzi Benzarti qui a finalement accepté l'offre d'Ittihad Tripoli.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas là d'un changement majeur de cap pour créer un choc psychologique ou pour répondre à une crise soudaine, qu'elle soit liée aux résultats ou en rapport avec les coulisses du club. Cela concerne plutôt l'incertitude autour du staff technique depuis quelque temps déjà, après une période de spéculations et d'expectative, et finalement Benzarti qui ne signe finalement pas le contrat qui lui a été proposé par le CA.

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Au Club Africain, à présent, outre l'impératif de tirer les leçons de cet épisode, pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir, l'on peut s'avancer à dire que ce changement inattendu du head-coach pourrait s'expliquer aussi par d'autres rebondissements en cette période de préparation estivale. Des désaccords internes ont-ils précipité le départ brutal de Benzarti vers Ittihad Tripoli ?

Aurait-il mal digéré les transferts et bons de sortie accordés à quelques joueurs-repères du groupe ? Le CA a vite fait de passer au plan B, et la solution de rechange s'appelle Maher Kanzari, qui, de son côté, s'était initialement engagé quelques semaines auparavant avec le club irakien de Zakho SC avant de se rétracter.

Un tempérament affirmé

A 53 ans, Maher Kanzari débute donc une nouvelle expérience qu'il espère forcément exaltante. Ce faisant, avec une ossature composée des Bouabid, Ben Ali, Zaalouni, Romdhane, Sadok Mahmoud, Shrimi, Saidou Khan, Mesmari, Bouguerra, Kadida, Harzi, Kinzumbi et le duo Ait Malek-Hamza Khadhraoui (annoncés partants), Kanzari devra trouver la bonne alchimie, le bon dosage et brassage avec les recrues que sont jusque-là Mootez Zaddem, Ghassen Mahressi, Haykel Chikhaoui et autre Yassine Meriah.

Bref, il peut d'ores et déjà s'appuyer sur ce noyau pour bâtir son projet, en attendant d'avoir son mot à dire en ce qui concerne les prochaines recrues estivales. A cet effet, selon certains sources proches du CA, volet pistes identifiées, un latéral polyvalent (capable de suppléer l'axe et les couloirs pour faire face à un calendrier surchargé), un piston de plus et un attaquant de pointe supplémentaire seraient dans le viseur des Clubistes, en attendant l'aval du nouveau timonier du Club Africain.

L'ère Maher Kanzari va donc bientôt débuter. Technicien rompu aux sommets tunisiens, l'ex-milieu stadiste et « sang et or » a tout remporté avec l'EST, a aussi permis au Stade Tunisien de franchir un cap et a marqué son passage au CAB. Outre cette trajectoire, son profil correspondrait parfaitement aux attentes du détenteur du titre de champion de Tunisie. Et avec un tempérament affirmé, ce coach à poigne réunit les chances de réussite, pour peu qu'il s'adapte en un tour de main à son environnement immédiat...