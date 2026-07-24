Tunisie: Pourquoi - L'intelligence artificielle, oui mais...

S'il y a un domaine qu'on doit investir, et le plus tôt sera le mieux, c'est l'intelligence artificielle. C'est un outil, plutôt l'arme suprême, pour résoudre tous les problèmes à tous les niveaux.

Mais attention au revers de la médaille car il faut la contrôler et savoir s'en servir. Dans le cas contraire, c'est la machine qui va nous contrôler et nous deviendrons ses esclaves.

Mais heureusement que l'IA n'éprouve pas de sentiments (pour le moment du moins) car, dans ce cas, on ne pourrait plus la contrôler.