Tunisie: Les secours poursuivent la lutte contre deux incendies de forêt au Kef

TUNIS — Les opérations de lutte contre deux importants incendies de forêt se poursuivaient vendredi soir dans le gouvernorat du Kef, dans le nord-ouest de la Tunisie, où les flammes ont déjà ravagé des centaines d'hectares de couvert forestier et végétal, ont indiqué les autorités.

Le premier incendie touche le mont Touila, dans la délégation de Nebeur, tandis que le second est en cours au mont Takrouna, dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef, a déclaré à l'agence TAP le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef du département des opérations et du suivi à la Protection civile.

Selon lui, les équipes de la Protection civile, appuyées par 22 camions-citernes, poursuivent leurs efforts pour circonscrire les deux foyers. Des équipements relevant de plusieurs ministères et des collectivités locales ont également été mobilisés.

Le ministère de la Défense apporte un soutien aérien à travers l'engagement de ses avions dans les opérations d'extinction.

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L'incendie du mont Touila s'est déclaré le 22 juillet, tandis que celui du mont Takrouna est en cours depuis le 20 juillet.

Depuis le 11 juillet, 92 incendies de forêt ont été enregistrés en Tunisie. Tous ont été maîtrisés, à l'exception des deux sinistres toujours actifs dans le gouvernorat du Kef, selon le responsable.

Les autorités ont par ailleurs renforcé les moyens d'intervention dans la région en y déployant des camions de lutte contre les incendies provenant d'autres gouvernorats.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes des incendies, survenus dans un contexte de forte vague de chaleur et de vents chauds de sirocco ayant touché plusieurs régions du pays.

Le responsable a appelé les citoyens à respecter les consignes de prévention et à signaler immédiatement tout départ de feu afin de limiter la propagation des flammes et de protéger le patrimoine forestier.

Dans le cadre de la coopération internationale, un avion bombardier d'eau de type Canadair, appartenant à la Protection civile italienne, participe également aux opérations d'extinction, selon une source informée de l'ambassade d'Italie à Tunis.