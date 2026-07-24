Congo-Kinshasa: Les autorités sanitaires de Nyakunde sollicitent le maintien de MONUSCO pour la riposte contre Ebola

Un retour progressif des malades et du personnel du centre de traitement d'Ebola est observé depuis quelques jours à Nyakunde en Ituri. Des sources locales, citées par Radio Okapi jeudi 23 juillet, renseignent que ce retour intervient après l'installation d'une base opérationnelle des Casques bleus de la MONUSCO à Marobo depuis le 16 juillet.

Selon ces sources, ces mesures interviennent après les violences survenues à la suite de la mort du chef de la milice FPIC la semaine dernière.

Elles renseignent également qu'aux côtés des FARDC, les casques bleus effectuent des patrouilles régulières pour renforcer la sécurité des populations et des structures sanitaires.

Un maintien qui favorise la riposte à Ebola

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Pour les autorités sanitaires, le maintien et la présence des casques bleus de la MONUSCO dans cette zone permettra de sécuriser les activités de riposte contre Ebola.

Le docteur Charles Kashindi, médecin directeur du centre de Nyakunde, estime que le maintien de ce dispositif est essentiel pour assurer la continuité de la prise en charge des malades.

" Nous sommes vraiment contents de la présence de MONUSCO, mais ils doivent être permanents. Nous avons besoin de permanence de la MONUSCO," a-t-il insisté.

Pour leur part, le personnel de santé et les malades disent aussi se sentir davantage en sécurité grâce à la présence de la force de la MONUSCO et des FARDC dans leur région.

Par ailleurs, depuis le début de la riposte, plusieurs centres de traitement d'Ebola, notamment à Nyakunde, Mongwalu et Rwampara, ont déjà été perturbés par des actes d'insécurité ou des manifestations hostiles à la riposte. Ces actes compromettent la prise en charge des malades et l'éradication du virus.