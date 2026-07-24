Congo-Kinshasa: Le CPD mobilise pour le dialogue national inclusif au pays

Le Consortium pour la paix et le développement (CPD) invite les leaders politiques de tous bords et les leaders militaires non étatiques à saisir la main tendue et l'initiative du Président de la République de convoquer un dialogue national inclusif visant à consolider la cohésion nationale et à rétablir la paix pour épargner les vies humaines des populations civiles innocentes en RDC. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 24 juillet 2026 à Kinshasa, le CPC en appelle au soutien de tout le monde au niveau national et international.

« Encourageons la voie du consensus tendant à renforcer la cohésion nationale et à favoriser une culture du dialogue dans un contexte marqué par les défis politiques, sécuritaires et institutionnels auxquels la RDC est confrontée », déclare la coordonnatrice du CPD, Marie Nyombo Zaïna.

Cette initiative pourrait contribuer, selon elle, à mettre fin à l'instabilité persistante dans l'Est de la RDC, qui « est alimentée par des violations répétées du cessez-le-feu et, la prolifération de groupes armés, soutenus par l'exploitation illicite des ressources naturelles ». Et c'est la femme qui en paie un lourd tribut.

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C'est pourquoi la coordonnatrice du CPD plaide pour la mise en place d'une cellule spécialisée pour le suivi de l'Agenda Femme Paix et Sécurité, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Président de la République a annoncé la tenue en RDC d'un « dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale dans le respect des institutions et de la Constitution ». L'annonce avait été faite, vendredi 17 juillet 2026, par le Cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue d'une audience que Félix-Antoine Tshisekedi avait accordée aux représentants de principales confessions religieuses de la DDC.