Ile Maurice: Le petit peuple n'a pas - Le sésame des cavernes d'Alibaba

Nos personnalités politiques seraient-elles volontairement amnésiques ? Jouons au citoyen lambda, à l'homme de la rue, dont la principale préoccupation est le coût de la vie. Les affaires d'argent pullulent, mais il lui est difficile de comprendre le kase ranze et autres magouilles de l'ancien régime. Les couacs aujourd'hui ne manquent pas déjà avec l'affaire des pensions. Bien qu'entouré de 25 conseillers avec cette dernière affaire, le Premier ministre (PM) ne s'est pas tiré une balle, mais un coup de canon sur tout le régime... de bananes zinzli ? Il aura du mal à s'en remettre. Un mystère qui échappe au bon peuple.

Le MSM amnésique ?

Pauvre Joe Lesjongard, seul rescapé qui se retrouve catapulté à la tête de l'opposition au Parlement. Comme réponse à ses questions, ceux des bancs du gouvernement lui balancent les fraudes financières sous l'ancien régime, dont il était partie prenante. C'est facile, mais de bonne guerre. Mais mettons-nous à la place du citoyen lambda qui doit essayer de se retrouver dans toutes ces «affaires». Comment démêler l'écheveau et débroussailler l'inextricable ?

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Heureusement que la presse écrite, la mal-aimée de tous les pouvoirs en place, tente d'éclairer ses lecteurs. Avez-vous très bien compris l'affaire de la Silver Bank, très emberlificotée. Celle-ci s'est effondrée en raison de Rs 3,77 milliards de fonds publics prêtés à risque avec de faibles recouvrements. Des prêts toxiques occasionnant des pertes massives de Rs 7,9 milliards. D'où provenaient ces grosses sommes et prêtées à qui ? Laissons la FCC enquêter ou utilisons cerveau et calculette.

D'une affaire à l'autre, essayons de comprendre ce qui s'est passé au niveau de la gestion de la Banque de Maurice. Des enquêtes impliquent même l'ex-ministre des Finances. Transfert de milliards au profit du gouvernement et de la Mauritius Investment Corporation, ce qui aurait provoqué une dépréciation de la roupie ? Qui en ont été les bénéficiaires ? Mais nous ne disposons pas des clés du... sésame.

Pour survoler l'affaire d'Air Mauritius, faudrait avoir des... ailes. Savoir faire le tri entre les différents Airbus ou Boeing à vendre ou à acheter... Des auditeurs ont été recrutés pour circonscrire ces... turbulences. Patatras ! Même ceux nommés à la tête de la compagnie nationale sont maintenant soupçonnés d'avoir tripatouillé les comptes. Et le pauvre citoyen de se retrouver sans... boîte noire. Il fait très sombre dans les cavernes.

Un cas d'espèce

L'affaire de la Smart City au Domaine Les Pailles remonte à une dizaine d'années. Le projet était mirifique : immeubles de grand standing, école, hôtel luxueux, clinique et autres clubs tout en préservant les infrastructures historiques. Rs 537,7 millions d'actifs publics. Les sommes qui devaient être versées ne l'ont pas été entièrement. Moins d'argent que prévu injecté.

S'y colle une ténébreuse affaire de trafic sur de grandes quantités de farine subventionnées par l'État détournées. Direction les Comores. En outre, les comptes n'ont pas été audités. Encore une affaire frauduleuse ? Des hommes d'affaires chinois sont mêlés au méli-mélo. Bonne chance aux enquêteurs de la FCC obligés de jouer à la roulette russe au... Casino.

Retour à une autre banque - la Development Bank of Mauritius - qui se serait montrée très généreuse pour des prêts restés pour la plupart sans remboursement. On parle d'amateurisme dans l'affaire du East Coast Hotel (ex-Ambre) où finalement le gagnant aurait été une firme proche de l'ancien pouvoir. Oh, quelles mauvaises langues !

Impossible de trouv enn lizour dans l'affaire de la mallette, dont le contenu s'élèverait à Rs 112 millions. Trimballée au moment de la déroute électorale, elle ne trouve plus de propriétaire. L'ancien pouvoir dit qu'elle ne lui appartient pas. Un colis devenu encombrant alors qu'on voulait le défalquer par sbires interposés. Et si l'on prenait tout cet argent comme le reward money à la police et qu'on l'utilise pour alléger le fardeau des plus démunis. Impossible légalement, mais humainement très souhaitable.

Énigme non résolue

La plus grosse reste celle du cadavre carbonisé retrouvé dans un champ de canne à Telfair, Moka. Soopramanien Kistnen était l'un des principaux agents politiques du MSM et un homme d'affaires. Découvert mort en octobre 2020, on avait trop rapidement conclu à un suicide avant de déboucher sur un homicide présumé. Il gisait sans chaussure, son sac et ses documents brûlés à ses côtés. Un assassinat maquillé ? Par qui et pourquoi ? Des enquêteurs de Scotland Yard ont été mandatés pour examiner l'affaire. Un scandale politicofinancier ? Les rumeurs les plus folles ont couru, mais on est toujours au point... mort.

Comment passer à côté des fameux coups de fil de l'ineffable Misie Moustass, qui ont marqué la pré-campagne électorale. Cette fois, le grand public a tout entendu et compris. Les principaux concernés n'ont jamais dit qu'il ne s'agissait pas de leur voix. C'est peu de dire que les révélations que ces coups de fil contiennent ont joué un rôle primordial lors des élections générales. Mais qui les a enregistrés et mis à la disposition de tout un chacun ? L'identification des auteurs semble enterrée. Pour une fois que l'humour s'introduit dans la vie politique. Pour une fois, le peuple s'est bien marré.

N'allez surtout pas croire que seul l'ancien régime serait en cause dans les cavernes d'Alibaba. Officiellement, l'affaire des deux coffres-forts bourrés même de coupures neuves de dollars a été rayée sur le plan légal. Mais reste que l'actuel PM serait honoré s'il révélait tout simplement la provenance de ces fortes sommes. S'il n'y a rien d'illégal, alors pourquoi ne pas divulguer leur provenance et même en tirer des bénéfices aux yeux du grand public. Il n'y a pas de... malle à cela.

Les affaires sont... courantes. Comment expliquer la cassure entre Bérenger, le MMM et Ramgoolam ? La confusion sur la pension a de quoi rendre perplexe. Pendant des mois et des mois, les deux leaders ont négocié pour une alliance sans se mettre d'accord sur un programme et des sujets régaliens ? Mais de quoi ont-ils parlé ? Ont-ils oublié de se concerter sur des thèmes brulants comme la pension, la réduction des dépenses, un budget, l'inflation... bref, tout ce qui concerne le peuple.

Tant que le monde politique de tous bords n'aura pas fendu son armure, le bon peuple devra avoir recours au génie de... la lampe d'Aladdin.

Lame anba ros!