Ile Maurice: Finances, environnement, diplomatie... les grandes décisions

Le Conseil des ministres du vendredi 24 juillet s'est attaché à conjuguer rigueur budgétaire, transition écologique et ouverture internationale, tout en renforçant les droits sociaux et le développement durable. Le gouvernement a ainsi validé 17 décisions touchant aussi bien les finances publiques que l'environnement, les relations internationales et le développement social. Tour d'horizon des principales orientations arrêtées.

Finances : un cadre législatif profondément remanié

Au coeur des délibérations figure l'adoption du «Finance Bill 2026» et de la Loi sur les mesures économiques et financières, deux textes majeurs qui modifient respectivement 25 et 58 dispositions législatives existantes. Ces réformes s'accompagnent de l'introduction de nouvelles taxes et de plusieurs amendements liés au Budget 2026-2027.

Infrastructures et énergie : le cap de la transition

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement a par ailleurs donné son feu vert au projet de partenariat public-privé Island Container Terminal, destiné à moderniser le port. Un comité de supervision sera chargé d'encadrer cette opération stratégique.

Dans le domaine énergétique, un comité interministériel verra le jour pour gérer l'allocation de terres destinées à l'énergie renouvelable, avec pour objectif de concilier sécurité énergétique et sécurité alimentaire. Les ménages ne sont pas oubliés : le gouvernement lance un programme de subvention pour les panneaux solaires résidentiels, doté d'un budget de Rs 270 millions et financé par le Fonds de durabilité climatique.

Ressources naturelles : cap sur l'exploration

Un accord a été signé pour la réalisation d'une étude géotechnique sismique dans la zone conjointe de gestion de la plateforme continentale, en vue d'une future exploration pétrolière. Cette initiative doit permettre d'améliorer la connaissance géologique du territoire, de soutenir une gestion durable des ressources et de renforcer les capacités technologiques nationales.

Eau et assainissement : des tarifs revus à la hausse

De nouveaux règlements viennent réviser les tarifs d'eau et d'eaux usées, avec une hausse comprise entre 10 % et 25 % pour la majorité des usagers, à l'exception de certains clients premium. Des frais spécifiques seront désormais appliqués aux demandes et connexions d'eaux usées non domestiques.

Climat et développement durable

Sur le front climatique, un accord a été conclu avec l'Organisation internationale de la Francophonie afin de mettre en place un cadre de marché carbone conforme à l'Accord de Paris. Les préparatifs de la COP31, qui se tiendra en Turquie, sont lancés, avec des consultations nationales programmées pour août 2026.

Le gouvernement a également institué un comité chargé de suivre la mise en oeuvre des recommandations de la CNRD relatives aux droits des personnes handicapées, dans le cadre d'un plan d'action couvrant la période 2026-2030.

Diplomatie et culture

Sur la scène internationale, Maurice établit des relations diplomatiques avec Monaco et signe un programme de coopération culturelle avec l'Arabie Saoudite. Le pays participera par ailleurs à un symposium international sur l'enseignement supérieur, en collaboration avec plusieurs universités.