Cote d'Ivoire: Gouvernance - La HABG et la CSI-Afrique ouvrent la voie à un partenariat pour renforcer la transparence

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) poursuit sa politique d'ouverture envers les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Ce vendredi 24 juillet 2026, l'institution a reçu à son siège une délégation de la Confédération Syndicale Internationale - Afrique (CSI-Afrique), venue échanger sur les enjeux de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption en Afrique.

La délégation était conduite par Mamadou Soro, Secrétaire général de Humanisme et Président adjoint de la CSI-Afrique. La rencontre a été présidée par le Professeur Yéo Souleymane, membre du Conseil de la Habg, représentant le président de l'institution, Épiphane Zoro Bi Ballo.

Un plaidoyer en faveur d'une gouvernance plus transparente

Intervenant au nom de la délégation, Anselme Ammoussou, Secrétaire général adjoint de la CSI-Afrique, a présenté les objectifs de cette mission de plaidoyer organisée en marge du segment ministériel conjoint des Comités techniques spécialisés de l'Union africaine.

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Il a expliqué que cette démarche vise à renforcer le dialogue avec les institutions nationales engagées dans la promotion de la bonne gouvernance. Les échanges ont ainsi porté sur plusieurs thématiques majeures, notamment la gouvernance économique, la transparence dans la gestion des ressources publiques et la lutte contre la corruption, autant de défis considérés comme essentiels pour soutenir le développement durable du continent africain.

Pour la CSI-Afrique, l'implication des institutions publiques et des partenaires sociaux demeure un levier indispensable pour consolider les mécanismes de redevabilité et promouvoir une gestion plus vertueuse des affaires publiques.

La Habg présente ses actions et envisage une coopération renforcée

En réponse, le Professeur Yéo Souleymane a présenté les missions et les principales attributions de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Il a mis en avant les actions menées par l'institution en matière de prévention et de lutte contre la corruption, de promotion de l'intégrité, de sensibilisation des acteurs publics, de formation, de déclaration de patrimoine ainsi que de coopération avec les partenaires nationaux et internationaux.

Les discussions, marquées par un climat de cordialité, ont également permis d'explorer des pistes de collaboration entre la Habg et la CSI-Afrique. Les deux parties ont affiché leur volonté commune de promouvoir davantage la transparence, l'intégrité et les bonnes pratiques de gouvernance.

À travers cette audience, la Haute autorité pour la bonne gouvernance réaffirme son engagement à entretenir un dialogue permanent avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

Une démarche qui s'inscrit dans la volonté de bâtir une gouvernance plus inclusive, responsable et durable, au service du développement de la Côte d'Ivoire et du renforcement des principes de bonne gouvernance à l'échelle du continent africain.