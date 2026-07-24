Cote d'Ivoire: Sécurité routière/Accident de Touba-Biankouma - Le ministère suspend Diarra Transport et durcit les sanctions

À la suite du grave accident de la circulation survenu le 13 juillet 2026 sur l'axe Touba-Biankouma, le ministère des Transports et des Affaires maritimes a annoncé une série de mesures conservatoires contre la société Diarra Transport. Ces décisions interviennent après les premières conclusions de l'enquête technique menée par le Bureau Enquête et Analyse Accident (BEA), qui mettent en évidence de graves manquements à la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué publié le 24 juillet 2026, le ministère rappelle qu'à la suite du drame ayant causé d'importantes pertes humaines et des dégâts matériels, le BEA avait été chargé de conduire des investigations techniques et administratives afin de déterminer les causes de l'accident.

Les conclusions préliminaires font apparaître plusieurs violations des dispositions de la loi n°2014-812 du 16 décembre 2014 portant orientation du transport intérieur, de ses textes d'application relatifs à la mise en circulation des véhicules de transport de passagers, ainsi que du décret n°2017-70 du 1er février 2017 sur le contrôle technique automobile.

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Face à ces constats, le ministère précise que les mesures prises sont indépendantes de la procédure judiciaire en cours. La première décision porte sur la suspension immédiate de la carte de transporteur de la société Diarra Transport.

En outre, l'ensemble des autocars de l'entreprise devra être transféré sans délai à Abidjan afin de subir une inspection technique approfondie et une vérification de leur conformité administrative, sous la supervision des services compétents du ministère.

La société est également tenue de prouver que tous ses conducteurs sont titulaires du Certificat d'aptitude de conducteur routier (CACR) avant toute reprise de ses activités. À cela s'ajoute l'obligation de s'acquitter de l'intégralité des amendes liées aux infractions routières impliquant ses autocars, ainsi que de la totalité des frais justifiés engagés à l'occasion de cet accident.

Le ministère souligne que ces mesures prennent effet immédiatement et resteront applicables jusqu'à leur exécution complète.

À travers cette décision, les autorités entendent renforcer le respect des règles de sécurité dans le secteur du transport routier et prévenir la répétition de tels drames. Le ministère des Transports et des Affaires maritimes lance par ailleurs un nouvel appel à l'ensemble des transporteurs et des usagers de la route au strict respect du Code de la route, réaffirmant son engagement en faveur de la lutte contre l'incivisme routier et de la protection des vies humaines.