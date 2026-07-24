Cote d'Ivoire: Entretien des plantations de café et de cacao - Le Conseil remet des produits phytosanitaires aux producteurs

Dans le cadre de son programme d'investissement agricole, le Conseil du café-cacao a acquis des produits phytosanitaires qu'il met à la disposition de l'Oia café-cacao pour renforcer l'accompagnement des producteurs.

Dans le cadre de son programme d'appui au monde agricole, le Conseil du café-cacao a acquis des produits phytosanitaires ainsi que des engrais destinés aux producteurs de café et de cacao. Cette initiative vise à leur permettre d'assurer l'entretien des vergers dans des meilleures conditions et d'améliorer durablement les performances de leurs exploitations.

Le lancement officiel de la distribution se tient ce jour, à Duékoué. Organisée par l'Organisation interprofessionnelle agricole (Oia) café-cacao, la cérémonie réunira plusieurs personnalités, dont le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Comme à chaque campagne agricole, le Conseil du café-cacao met gratuitement à la disposition des producteurs des produits phytosanitaires.

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Ce sont principalement des insecticides pour renforcer la lutte contre les ravageurs, les insectes nuisibles et les principales maladies du cacaoyer, notamment la pourriture brune. Cette action contribue à préserver les plantations, à accroître les rendements et à améliorer la qualité des fèves. Ces produits permettront de traiter près de 1,5 million d'hectares de vergers. Cette dotation constitue un appui complémentaire aux intrants acquis par les producteurs.

En plus des produits phytosanitaires, le programme d'appui du Conseil du café-cacao prend également en compte la distribution gratuite de semences améliorées de cacao, dont le cacao Mercedes, ainsi que de sacs de collecte destinés à la commercialisation du café et du cacao.

Le Conseil du café-cacao poursuit ses investissements en faveur du développement des zones de production, à travers le Fonds d'investissement en milieu rural (Fimr). Il finance, entre autres, le profilage des pistes villageoises, la construction de pompes hydrauliques à motricité humaine ou solaire pour améliorer l'accès à l'eau potable, la réalisation de centres de santé et de salles de classe et la distribution de kits scolaires.

À travers ces actions, le Conseil du café-cacao réaffirme son engagement à améliorer durablement les conditions de vie des producteurs et de leurs communautés. Cela, en créant un environnement favorable au développement d'une cacaoculture plus performante, plus résiliente et plus compétitive.