Cote d'Ivoire: Distinctions - Le Primat 2026 met le cap sur la digitalisation et l'excellence dans les transports

Les organisateurs du Prix des meilleurs acteurs des transports (Primat) ont officiellement lancé, le jeudi 23 juillet 2026 à Cocody, la quatrième édition de cet événement placé sous l'égide du ministère des Transports et des Affaires maritimes.

Cette édition, consacrée à la digitalisation et à la modernisation des services de transport et de la chaîne logistique, ambitionne de promouvoir l'excellence des professionnels du secteur tout en valorisant les opportunités d'investissement.

Lors de cette cérémonie, le commissaire général du Primat, Djié Koblé, a rappelé que cette initiative est née de la volonté de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui contribuent quotidiennement au développement du secteur des transports en Côte d'Ivoire.

« Le secteur des transports est un pilier de notre économie. Il était important de marquer un temps d'arrêt pour dire merci à tous ces acteurs, du plus modeste au plus haut responsable », a-t-il déclaré.

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Selon lui, le Primat est devenu, au fil des éditions, un cadre de promotion de l'excellence réunissant administrations publiques, partenaires techniques, représentations diplomatiques et opérateurs privés autour des enjeux du développement du secteur des transports.

M. Koblé a indiqué que cette quatrième édition entend accompagner les réformes engagées par les pouvoirs publics en faveur de la modernisation du secteur.

Il a souligné que le thème retenu s'inscrit dans la dynamique nationale de transformation des transports à travers la digitalisation des services, la dématérialisation des procédures, le suivi en temps réel des flottes et l'interconnexion des plateformes logistiques, afin d'améliorer la compétitivité du pays.

Au-delà de la cérémonie de distinction, le Primat 2026 prévoit un programme riche comprenant des panels, des expositions, des rencontres B to B, des déjeuners et dîners d'affaires, ainsi qu'une journée sportive destinée à renforcer la cohésion entre les acteurs des différents modes de transport.

Représentant le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Lancina Diomandé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les investissements destinés à moderniser les infrastructures de transport et à améliorer la sécurité routière.

Il a rappelé que le transport constitue « la colonne vertébrale du développement économique », avant d'insister sur la nécessité d'associer des infrastructures performantes à des professionnels respectueux des normes et engagés dans une démarche de qualité.

Le représentant du ministère a enfin salué l'initiative du Primat, qu'il considère comme un instrument de valorisation des bonnes pratiques et d'encouragement à l'innovation dans les secteurs des transports terrestre, maritime, aérien et ferroviaire.

La quatrième édition du Primat s'achèvera en novembre 2026 par une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire.